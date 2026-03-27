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    首頁 > 生活

    郵差「惡犬地圖」神助攻！3犬咬傷7旬嬤 警靠一張圖鎖定兇手

    2026/03/27 13:17 記者陳冠備／彰化報導
    彰化埤頭3惡犬咬傷7旬嬤，警方最後靠郵差提供「惡犬分布圖」鎖定兇手。（彰化郵局提供）

    彰化埤頭3惡犬咬傷7旬嬤，警方最後靠郵差提供「惡犬分布圖」鎖定兇手。（彰化郵局提供）

    彰化縣埤頭鄉日前發生七旬阿嬤遭3隻惡犬圍攻、全身被咬出200多處傷口的駭人事件。案發後惡犬逃逸無蹤，警方苦於無法辨識犬隻身分，辦案一度陷入膠著。沒想到，關鍵突破口竟來自每日穿梭大街小巷的郵差，靠著一張「惡犬分布圖」，成功鎖定攻擊犬隻。

    警方指出，案發後清查周邊監視器與訪查居民，初步列出近10隻具攻擊傾向的可疑犬隻，但因目擊者描述不一，難以精準辨識，追查一度陷入瓶頸，此時，長期在地方投遞信件的郵差提供重要線索，主動提供北斗地區四個鄉鎮的「潛在動物危險投遞地點彙總表」，讓辦案人員得以比對監視器畫面，迅速從近10隻可疑犬隻中，鎖定3隻涉案惡犬。

    經警方進一步追查，確認這3隻惡犬來自附近一處養雞場，疑似為場內飼養的犬隻。然而案發後，這3隻犬疑似遭人藏匿，至今仍未現蹤。縣府動物防疫所已介入，將持續協助警方追查犬隻下落。

    彰化郵局局長郭白慧表示，郵務同仁最了解各街道的犬隻分布狀況，這套內部防範機制不僅守護員工安全，如今更意外成為維護社會治安的公益力量，協助警方揪出傷人惡犬，是企業善盡社會責任的最佳體現。

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