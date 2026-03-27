新北永和、三峽、鶯歌、新店部分路段汽機車格 4/1起收費

新店區中興路3段（寶橋路至文化路）路邊機車格自4月起收費管理。（圖由新北市交通局提供）

新北市永和區四維街、三峽區中華路及鶯歌區陽明街路邊汽車停車格常遭特定車輛久停佔用，交通局停車營運科長王昶閔指出，為兼顧行車安全及秩序，相關路段停車格自4月1日起納入收費管理；另外，新店區中興路3段鄰近大型商場及商圈，機車族1位難求，交通局也規畫將周邊機車格4月起納入收費管理，以提高周轉率，紓解停車需求；此外，因應商家進出貨停車需求，板橋區新民街及林口區文化二路2段設置貨車裝卸貨停車格，4月起收費，採累進費率。

交通局表示，這次新增收費路段收費時間及費率部分，永和區四維街路邊汽車格為週一至週五7點至20點，每半小時10元；三峽區中華路路邊汽車格為週一至週五7點至20點，國定假日及例假日8點至18點，每半小時10元；鶯歌區陽明街路邊汽車格為週一至週五7點至18點，每半小時10元；新店區中興路3段（寶橋路至文化路）路邊機車格為週一至週五9點至18點，國定假日及例假日11點至20點，按日計次收費，一次20元；板橋區新民街貨車裝卸貨停車格為週一至週五7點至20點，國定假日及例假日8點至18點，採累進費率，30分鐘以內20元，31至60分鐘30元，逾61分鐘每半小時60元；林口區文化二路2段（中山路至文化二路2段178巷）貨車裝卸貨停車格週一至周日24小時全日收費，採累進費率，30分鐘以內20元，31至60分鐘30元，逾61分鐘每半小時60元。

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交通局補充，如未收到繳費單，車主可透過行動支付App、全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」查詢、繳費，避免逾期罰鍰。

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