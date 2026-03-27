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    首頁 > 生活

    蘭花展後「不下班」！校園接力上場綻放春日驚喜

    2026/03/27 12:50 記者洪瑞琴／台南報導
    忠義國小以「流動的生命，靜謐的沉澱」呈現蘭花從盛放到沉澱的生命歷程。（南市教育局提供）

    忠義國小以「流動的生命，靜謐的沉澱」呈現蘭花從盛放到沉澱的生命歷程。（南市教育局提供）

    2026台灣國際蘭展暨花卉科技展圓滿落幕後，展場精心佈置的蘭花並未退場，而是延續生命力走入校園，為學習環境注入自然美感。透過妥善規劃與再利用，讓蘭花不只是展覽主角，更成為推動美學教育與永續理念的重要媒介。

    此次共有安平區西門實小、中西區忠義國小、後壁區菁寮國小及新營區新進國小等4校參與蘭花進駐校園行動，各校結合在地文化與環境特色，發展出獨具風格的花藝設計。

    菁寮國小以「夢想的編織—奇幻森林」為主題，運用枯木與自然素材打造童話場景，展現學生豐富創意；新進國小以「蘭韻七十：跨越時空的飛翔」為主軸，透過蘭花與蝴蝶意象，象徵校史傳承與學生成長蛻變。

    忠義國小以「流動的生命，靜謐的沉澱」為概念，呈現蘭花從盛放到沉潛的生命歷程，引導學生思考時間與生命的意義；西門實驗小學則將蘭花展示延伸至古堡街與校園公共空間，串聯社區，形塑生活中的花藝風景。

    台南市教育局局長鄭新輝表示，藉由展後資源再利用，讓學生認識在地蘭花產業特色，並將學習場域從教室延伸至校園生活之中，在日常環境中培養美感素養與觀察力，亦讓展覽價值發揮最大效益。

    此外，4校所在區域皆為社區重要生活與觀光節點，校園開放期間也歡迎市民與遊客入內參觀。民眾不妨把握花季時光，走入校園，在春意盎然中近距離欣賞蘭花之美。

    西門實驗小學將蘭花展示校園及周邊空間，營造社區美景。（南市教育局提供）

    西門實驗小學將蘭花展示校園及周邊空間，營造社區美景。（南市教育局提供）

    新進國小透過蘭花與蝴蝶意象，象徵學校傳承與學生成長蛻變。（南市教育局提供）

    新進國小透過蘭花與蝴蝶意象，象徵學校傳承與學生成長蛻變。（南市教育局提供）

    菁寮國小以「夢想的編織—奇幻森林」為概念造童話般的綠色空間。（南市教育局提供）

    菁寮國小以「夢想的編織—奇幻森林」為概念造童話般的綠色空間。（南市教育局提供）

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