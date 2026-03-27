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    免費搭乘升空60公尺！麥寮兒童節引進大型熱氣球 3/31抽錄取者

    2026/03/27 12:51 記者李文德／雲林報導
    麥寮鄉公所4月3至6日將在麥寮社教園區舉辦兒童節活動，最大亮點就是有大型熱氣球免費繫留體驗。（記者李文德攝）

    麥寮鄉公所4月3至6日將在麥寮社教園區舉辦兒童節活動，最大亮點就是有大型熱氣球免費繫留體驗。（記者李文德攝）

    麥寮鄉公所將於4月3日至6日連假在麥寮社教園區舉辦兒童節活動，打造八大主題區，有豐富表演、氣墊城堡讓民眾整天嗨不停。鄉長許忠富表示，最亮點更是引進大型熱氣球繫留體驗，讓民眾免費搭乘升上60公尺高空俯瞰麥寮美景，活動即日開放報名，3月31日將直播抽出錄取名單，歡迎民眾同樂。

    許忠富表示，今年兒童節活動訂為「美感扎根 夢想騰飛」，打造8大主題區，有美感創作工作坊包含馬賽克杯墊、薰香石膏彩繪等手作體驗，10座大型特色氣墊，讓孩子能夠暢玩，更將旋轉木馬、海盜船等遊樂設施，現場舞台區更有豐富的藝文團體輪番上陣，如香蕉哥哥、泡泡哥哥與小朋友近距離互動，4月6日還有紙風車劇團演出經典劇碼《蕃薯森林奇遇記》。

    鄉公所指出，為滿足0到5歲幼童遊樂需求，特別增加夢幻島幼幼親子館，每天開放6場次，每場限35組親子報名，採網路預約20組與現場報名15組，屆時可讓幼兒暢玩專屬球池、跳跳馬、滑步車、大型積木。

    許忠富表示，活動最大亮點，就是透過台塑企業麥寮汽電公司促協金捐贈650萬經費挹注下，邀請台東鹿野熱氣球專業團隊，4月出動一台高24公尺的大型熱氣球做繫留體驗，屆時熱氣球將升上60公尺高空，讓民眾可以俯瞰麥寮全景。

    許忠富強調，報名對象採2人1組，包含成人及110公分以上兒童，4月3日上下午共開放100人次，4、5日各有50人次，每4人一組將有專業操作員陪同升空，繫留時間約5分鐘，即日起至3月31日11點止開放線上登記報名。

    許忠富表示，熱氣球體驗活動將於3月31日中午12點透過公所臉書專頁，直播抽出錄取名單，抽中者需在4月1日12點前完成搭乘者資料填寫，逾時視同放棄資格。

    熱氣球將升上60公尺高空，讓民眾俯瞰麥寮美景。（圖由麥寮鄉公所提供）

    熱氣球將升上60公尺高空，讓民眾俯瞰麥寮美景。（圖由麥寮鄉公所提供）

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