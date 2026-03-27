余家昶捨身阻暴、挖土機超人林鴻森 入祀忠烈祠

台北市捷運站去年發生張文隨機傷人事件，57歲余家昶因挺身制止身亡；今天入祀桃園忠烈祠，場面莊嚴。圖為案發後民眾自發性在北捷車站寫紙條表達感謝之意。（資料照）

台北市捷運站去年發生張文隨機傷人事件，57歲余家昶因挺身制止身亡；花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，48歲「挖土機超人」林鴻森因救災受傷感染死亡。兩人今天入祀桃園忠烈祠，場面莊嚴。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年9月23日發生溢流，重創光復鄉，各地志工化身「鏟子超人」協助救災，桃園市蘆竹區挖土機行老闆林鴻森救災期間左腳被刺傷腫脹，一直到救災第8天才送醫，引發敗血症死亡。

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台北市去年12月19日發生張文在台北捷運、台北車站周邊隨機傷人案，設籍桃園市的余家昶在北車M7出口附近發現張文犯行，當場見義勇為挺身制止，卻因此身受重傷，送醫搶救不治。

桃園市政府今天在忠烈祠舉行「桃園市115年春祭致祭革命先烈暨林鴻森、余家昶烈士入祀典禮」，由桃園市長張善政擔任主祭官，典禮依序舉行奏樂、獻花、讀祭文及鞠躬禮等儀式，現場下雨，場面莊嚴肅穆。

張善政表示，清明節即將到來，藉著今天在桃園忠烈祠對過去英勇犯難、為國犧牲的國軍將士和許多因公殉職的烈士表達追思和感恩，並迎入林鴻森和余家昶的英靈。

張善政說，懷著非常難過、不捨和感恩的心情，迎兩人的英靈入祠，希望他們在天之靈和過去殉難的國軍將士一起在天上、不再有憂慮，也希望他們的義舉能讓國人看到，永遠懷念他們的勇氣和風範。

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