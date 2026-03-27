粉紅超跑曾為阿嬤迴轉 ！「嘉義囝仔」將贈2000組天幕雨衣照顧香燈腳

蔡姓女子多年前與阿嬤參與白沙屯媽祖進香。（嘉義囝仔白沙屯媽祖粉絲會提供）

白沙屯拱天宮媽祖徒步進香將於國曆4月12日展開，預計將有超過40萬人參與，嘉義信徒蔡女參與進香12年，11年前與行動不便的阿嬤參與，「粉紅超跑」神轎竟轉頭關心在人群裡的阿嬤，讓她深受感動，因而與親朋好友組「嘉義囝仔白沙屯媽祖粉絲會」團隊，準備2000份三合一多功能天幕雨衣，分別於3月29日嘉義市中央廣場及4月12日拱天宮前的馥湘茶飲品前舉辦結緣活動，憑今年白沙屯進香臂章可參與擲筊1次，擲出聖杯可獲得1件，讓香燈腳能因應香路上多變的天候與環境。

蔡女說，當年帶著年邁行動不便的阿嬤參與進香，盼媽祖賜福，因人潮滿滿，看到媽祖鑾轎經過後，就扶著阿嬤走向路邊，此時鑾轎竟大迴轉走向她們，原來是媽祖想看著阿嬤安全坐回椅子，不受到推擠才放心；此事讓她深受感動，因而與親朋好友一同發心，組成團隊，贈送結緣品，讓更多人感受媽祖的愛。

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蔡女說，進香過程有時烈日，有時風雨，為讓香燈腳走在香路時依然能安心前行，因此決定發送可遮陽、擋雨、在需要時成為安心休息的小天地的三合一天幕雨衣，結合天幕、雨衣與地墊三種用途，陪著香燈腳走過每一步香路。

嘉義囝仔白沙屯媽祖粉絲會公告，本次「嘉義首發場媽祖結緣活動」，持有今年白沙屯進香臂章者即可參加現場擲筊結緣活動，只要擲出一個聖杯即可結緣一件，透過傳統儀式，讓信眾在參與中感受媽祖庇佑與信仰力量。

活動將於3月29日下午1點至晚上6點在中央廣場（文化路與北榮街口）舉行，結緣品數量有限，發完為止，並邀請「樂天小博」與嘉義囝仔工作團隊現場提供免費進香臂章打孔服務，協助香燈腳完善裝備準備，讓進香行程更加順利，期盼活動讓更多人以最純粹的心投入進香文化，在香路上彼此陪伴、共同前行。

三合一天幕雨衣。（嘉義囝仔白沙屯媽祖粉絲會提供）

嘉義囝仔白沙屯媽祖粉絲會贈送三合一天幕雨衣，讓香燈腳因應多變的天氣。（嘉義囝仔白沙屯媽祖粉絲會提供）

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