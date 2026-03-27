好消息！宜蘭鐵路高架核定公文曝光 地方配合款確定57億

宜蘭鐵路高架核定公文曝光，地方配合款確定57億元。（記者王峻祺攝）

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫備受地方關注，行政院長卓榮泰上月17日大年初一走春宜蘭，宣布「原則上完全同意」高架計畫，歷經1個多月，交通部已收到核定公文，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天證實，公文確定地方配合款為57.55億元，「這是一個非常好的消息！」

林茂盛說，行政院已於3月25日正式發文交通部，核定宜蘭鐵路高架化計畫，這是宜蘭人期盼30年的重大消息，公文確定地方需負擔的工程款為57.55億元，將可減輕縣府財政壓力，確保其他縣政推動不受影響。

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他說，不過公文提及，計畫中尚有近33億元的地方負擔用地與基地取得費用，需另行協商，對此懇請中央考慮宜蘭財政困窘，能比照「嘉義市區鐵路高架化」，由中央全額負擔。

林茂盛強調，感謝行政院核定宜蘭鐵路高架計畫，期許透過鐵路高架化消除平交道，達成城市「東西縫合」，帶動地方發展，縣府已編足首年2億多元配合款，後續會全力配合執行，爭取早日動工，目標於2035年完工通車。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫總經費501.54億元，路線自四城站南端至冬山排水橋，全長約15.84公里，其中宜蘭站至二結站間，現有高架路段約4.23公里，將消除9處平交道、4處陸橋，將宜蘭、二結、中里、羅東等4座車站改高架車站，已高架路段另增設1站宜蘭新站。

地方認為，鐵路高架將可解決被分割造成的都市發展限制，增設的宜蘭新站未來也將與高鐵宜蘭站平行共站，更可因應高鐵延伸宜蘭通勤需求，朝鐵路運輸捷運化發展。

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