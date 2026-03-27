國泰航空4/1起調整燃油附加費 長途航班漲50.8美元

國泰航空宣布上調燃油附加費。（記者吳亮儀攝）

國泰航空今天（27日）再度宣布，受近期中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，4月1日起調整客運燃油附加費，短途、中途、長途分別上調12.8美元、23.6美元、50.8美元。

國泰航空表示，中東局勢為全球航空公司帶來嚴峻的經營挑戰，飛機使用的航空燃油以原油提煉而成，因此其價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近幾週均大幅攀升。

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國泰航空表示，根據國際航空運輸協會（IATA）最新公布的油價數據，截至2026年3月20日當週，全球航空燃油平均價格為每桶197美元，較2026年3月6日當週的每桶157.41美元增加。在2026年2月20日當週，每桶價格為95.95美元。

其中，截至2026年3月20日當週的平均原油價格升至每桶110.78美元，而煉油部分（每週平均裂解價差）平均價格為每桶86.22美元，較2026年3月6日當周的每桶72.26美元有所增加。在2026年2月20日當周，每桶價格僅為24.48美元。兩者價格上升導致整體航空燃油價格飆升。

國泰航空表示，燃油成本在2025年佔國泰航空總成本約3成，對營運至關重要。若未能有效管理持續上升的燃油成本，將難以維持航班網絡的有效運作。

一如不少航空公司，國泰航空採用燃油對沖以管理燃油價格的波動。然而，國泰航空在2026年的燃油對沖僅覆蓋大約3成原油部分，而煉油部分並不在對沖範圍內，不足以抵消近期航空燃油價格急劇飆升的影響。

燃油附加費是航空公司緩解及彌補部分燃油成本上升的另一項重要機制。全球多家航空公司已徵收與國泰航空相若水平的燃油附加費，以應對航空燃油價格飆升。

國泰航空宣布，將於2026年4月1日起調整客運燃油附加費，短途航班美金50元（現為美金37.2元，上調美金12.8元）；中程航班美金93元（現為美金69.4元，上調美金23.6元）；長途航班美金200元（現為美金149.2元，上調美金50.8元）。

國泰航空表示，為更靈活應對航空燃油價格的急劇變化，燃油附加費將改為每2週檢視1次，以更有效反映航空燃油價格上升或下跌的變化。增加檢視密度為暫時措施，待中東局勢穩定後，將再次檢討有關做法。

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