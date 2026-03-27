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    首頁 > 生活

    清明連假垃圾怎麼倒？ 彰化5鄉鎮清運全年無休

    2026/03/27 11:54 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣沿線收運垃圾。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣沿線收運垃圾。（彰化縣環保局提供）

    清明連假即將到來，彰化縣環保局公布26鄉鎮市的垃圾清運表，4月5日的清明節當天，全縣沿線收運垃圾全面停收，但彰化市、員林市、花壇鄉、伸港鄉等4地清潔隊都全年無休開放倒垃圾，而和美鎮的菜市場定點清運也是全年無休；彰化市的晨間5處定點垃圾收運也全年無休！

    彰化市民最幸福，不必管有沒有連假或是放假，晨間垃圾清運與清潔隊部都是全年無休，晨間定點有：三民路兒童公園、彰安國中前、仁愛東街的清潔隊部、中興路南郭國小對面、一德南路台鳳社區入口，時間為每天早上6點半到8點半。彰化市清潔隊部在國定假日的開放時間，則是上午8點到下午4點。最重要的是，晨間定點與清潔隊部，資源回收全部都收，但民眾必須自行進行細項分類。

    除了彰化市以外，員林市、花壇鄉與伸港鄉的清潔隊部，也都全年無休，員林市清潔隊為上午6點到晚上10點，伸港鄉清潔隊為上午8點到下午5點，花壇鄉清潔隊為全天候，方便民眾可以倒垃圾。而和美鎮清潔隊因隊部較遠，全年無休服務，則是提供中午12點40分到下午1點10分，民眾可以自行拿到菜市場定點清運。

    環保局強調，清明祭祖拜拜，請民眾如果有燒紙錢，務必焚燒後，把灰燼用水確實澆熄，等到冷卻後再打包丟棄，一起做好垃圾分類，維護共同的環境。

    彰化縣沿線收運垃圾。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣沿線收運垃圾。（彰化縣環保局提供）

    彰化市清潔隊部提供給民眾倒垃圾，全年無休。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市清潔隊部提供給民眾倒垃圾，全年無休。（資料照，記者劉曉欣攝）

    清明連假如何倒垃圾？彰化縣各鄉鎮定點與沿線收運一覽表。（彰化縣環保局提供）

    清明連假如何倒垃圾？彰化縣各鄉鎮定點與沿線收運一覽表。（彰化縣環保局提供）

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