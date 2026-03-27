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    首頁 > 生活

    神調度！台南推動「土方交換」 解決六塊寮治水工程難題

    2026/03/27 11:29 記者王姝琇／台南報導
    土方運移調度回填區整理。（台南市政府提供）

    土方運移調度回填區整理。（台南市政府提供）

    台南市安南區「六塊寮排水治理工程（第1工區）」力拚於今年汛期前完工。工程產出約8千立方公尺剩餘土方，成功媒合永康水資源回收中心約0.63公頃窪地回填。不僅順利解決土方難題，更提升水資中心的土地利用價值。

    水利局爭取中央及市府自籌共3.4億元，推動六塊寮排水治理第1工區工程，包含排水整治護岸827米及新闢道路655米。但近期民間土資場收容量趨於飽和，土方去化成難題。該工程產出達8千立方公尺土方，若無法順利去化，恐導致工項停滯。

    市長黃偉哲指出，公共工程不應被單一環節卡關，面對全國性的土方去化困境，市府團隊必須打破本位主義，從「循環經濟」與「資源再利用」的角度出發，化被動為主動，工程剩餘土方若能妥善調度，便不再是令人頭痛的廢土，而是資源。

    經水利局盤點，永康水資源回收中心廠區內恰好有一處面積約0.63公頃的低窪地。該地為建廠期間預留未來擴建預定地，經水資源回收中心盤查後續擴廠規劃範圍需求，剩餘低窪空間可供土地回填整平後作為綠能設施，達成完美空間利用。

    水利局長邱忠川強調，本次「六塊寮工程土方交換至永康水資中心」的成功案例，充分展現市府團隊具備靈活應變與跨域協調的施政能力；將把「土方交換、資源共享」的模式常態化、制度化，納入各項公共工程的評估作業，推動工程剩餘土方媒合利用，讓每一方泥土都能適才適所，在解決工程難題的同時，也為台南市創造更美好的城市環境與公共基礎設施。

    土方運移調度至永康水資源回收中心。（台南市政府提供）

    土方運移調度至永康水資源回收中心。（台南市政府提供）

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