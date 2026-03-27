基市德和國小德興樓改建工程26日上樑 拚116年9月啟用

基隆市中山區德和國小德興樓拆除新建工程，3月26日舉行上樑儀式。（基隆市政府教育處提供）

陪伴基隆市德和國小師生超過半世紀的德興樓校舍，因使用超過年限，為了讓德和國小師生能有優質安全的學習場域，於114年2月19日舉行拆除改建工程開工典禮，基隆市政府昨天（26日）舉行上樑儀式，由基隆市政府參議楊桂杰主持；結構體將於3月底完成，預計116年暑假結束開學前啟用。

楊桂杰表示，德和國小是一所深受家長肯定的學校，德興樓興建工程總預算2億418餘萬元，教育部國教署補助3150萬元、基隆市政府自籌1億7200餘萬元，由張從仁建築師事務所規劃設計與監造，長聖營造有限公司負責興建，採鋼筋混凝土結構，興建地上3層建築，規劃教室16間、29格戶外汽車停車位及既有風雨操場補強美化。目前工程進度已逾49%，結構體將於3月底完成，隨即進行裝修及水電工項，預訂116年1月前完工，並辦理後續驗收及請領使用照作業，明年9月開學前啟用。

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新校舍採U字型配置，利用山型屋頂框及立面開窗與材質變換，塑造框景眺望效果，呼應山勢及環境景觀。新舊校舍共同圍塑出一個無風害的中庭，使學生能走出戶外接觸大自然。另外，外觀造型採用雙斜屋頂，使教室單元產生重複韻律感，引入綠建築造型設計，讓校園配置能有現代風貌及基隆在地特色。

德和國小校長賴鴻吳表示，校舍改建不僅是硬體的翻新，更是教育軟實力的延伸。隨著主體結構完工，後續將進行裝修與環境景觀工程。

基隆市中山區德和國小德興樓拆除新建工程，3月26日舉行上樑儀式；由基市府參議楊桂杰（前排中）主持、基隆市中山區議員宋瑋莉（前排右二）、德和國小校長賴鴻吳（前排右一）。（基隆市政府教育處提供）

基隆市中山區德和國小德興樓拆除新建工程，3月26日舉行上樑儀式；圖為德興樓興建模型。（圖為基隆市政府教育處提供）

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