中市垃圾太空包堆成山 議員何文海譏諷盧秀燕選總統主打垃圾政見

台中市議員何文海質疑台中市垃圾太空包堆置議題。（記者張軒哲攝）

台中市文山掩埋場放置1617.5噸「垃圾分篩打包」（太空包），垃圾太空包在戶外堆置無任何防護，飽受外界質疑，民進黨議員何文海今日痛批，太空包問題毒害台中市民與南屯居民，市府處理進度過慢，他嘲諷台中市長盧秀燕選總統政見第一條就寫「全國都用太空包！這個馬上當選總統！」

台中大里掩埋場累積堆置40萬噸垃圾，尚待文山垃圾焚化廠興建後去化，台中市府以「垃圾分篩打包」（太空包）方式暫時運至南屯區，遭到南屯居民抗議。今日上午市議員何文海、陳雅惠、陳淑華、吳佩芸等人於台中市議會針對南屯區文山焚化爐的垃圾處理問題質詢。

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何文海痛批目前文山掩埋場垃圾太空包在戶外堆置無任何防護，已經發生部分破損的情況，外露的垃圾被野狗老鼠啃咬啃食後必定讓周邊環境污染擴大，究竟市府何時要運走，處理這些垃圾，非常不負任。

台中市環保局長吳盛忠表示，目前規畫優先汰換文山焚化爐的新爐，待新爐完工後再行處理現有堆置垃圾，並強調目前已停止移入新垃圾。

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