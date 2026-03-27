為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北萬金石掃墓怕塞爆？ 警：紅黃線開放停靠區看這裡

    2026/03/27 11:08 記者林嘉東／新北報導
    新北市金山警分局明天起針對轄內多處公墓、納骨堂周邊狹窄道路，實施交通疏導與管制措施，提醒掃墓民眾提早做好規劃。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山警分局明天起針對轄內多處公墓、納骨堂周邊狹窄道路，實施交通疏導與管制措施，提醒掃墓民眾提早做好規劃。（記者林嘉東翻攝）

    清明連假將至，萬金石地區預計迎來掃墓與觀光雙重車流。金山警分局明天（28日）起針對轄內多處公墓、納骨堂周邊狹窄道路，實施交通疏導與管制措施，提醒掃墓民眾提早做好規劃；此外，警方預估返鄉車潮將於4月2日（週四下午5時）後湧現，祭祖高峰則集中於明、後2天及連假期間，提醒民眾留意相關管制資訊。

    為維持公墓周邊交通順暢，金山警分局與區公所規劃以下管制措施：

    一、金山區福緣堂公墓區管制：

    3月28、29日及4月3、4日（07:00-12:00），以及4月5日（06:00-12:00），於中正路、社寮、磺港金青路口進行管制，禁止汽、機車進入。

    二、停車與彈性開放：

    3月28、29日及4月3、4、5日（06:00-12:00），開放磺港路及磺清路周邊紅黃線停車。民眾亦可將車輛停放於金山青年活動中心內，再步行進入墓園。

    三、石門區道路管制：

    3月28日、4月5日（07:00-14:00），石門第三公墓入口處及尖鹿里15鄰尖子鹿路口實施單向通行管制。

    金山警分局指出，連假期間野柳、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門肉粽名店將吸引大量觀光人潮。警方提醒，公墓地區道路蜿蜒狹小，駕駛人行經壅塞路段應遵守交通指揮與指示牌引導，嚴禁紅線違規停車及併排停車。民眾規劃行程時建議避開尖峰時段，並隨時收聽警廣掌握最新路況，確保行車平安。

    新北市金山警分局明天起針對轄內多處公墓、納骨堂周邊狹窄道路，實施交通疏導與管制措施，提醒掃墓民眾提早做好規劃。（記者林嘉東翻攝）

    新北市金山警分局明天起針對轄內多處公墓、納骨堂周邊狹窄道路，實施交通疏導與管制措施，提醒掃墓民眾提早做好規劃。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播