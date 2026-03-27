新北萬金石掃墓怕塞爆？ 警：紅黃線開放停靠區看這裡

新北市金山警分局明天起針對轄內多處公墓、納骨堂周邊狹窄道路，實施交通疏導與管制措施，提醒掃墓民眾提早做好規劃。（記者林嘉東翻攝）

清明連假將至，萬金石地區預計迎來掃墓與觀光雙重車流。金山警分局明天（28日）起針對轄內多處公墓、納骨堂周邊狹窄道路，實施交通疏導與管制措施，提醒掃墓民眾提早做好規劃；此外，警方預估返鄉車潮將於4月2日（週四下午5時）後湧現，祭祖高峰則集中於明、後2天及連假期間，提醒民眾留意相關管制資訊。

為維持公墓周邊交通順暢，金山警分局與區公所規劃以下管制措施：

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一、金山區福緣堂公墓區管制：

3月28、29日及4月3、4日（07:00-12:00），以及4月5日（06:00-12:00），於中正路、社寮、磺港金青路口進行管制，禁止汽、機車進入。

二、停車與彈性開放：

3月28、29日及4月3、4、5日（06:00-12:00），開放磺港路及磺清路周邊紅黃線停車。民眾亦可將車輛停放於金山青年活動中心內，再步行進入墓園。

三、石門區道路管制：

3月28日、4月5日（07:00-14:00），石門第三公墓入口處及尖鹿里15鄰尖子鹿路口實施單向通行管制。

金山警分局指出，連假期間野柳、龜吼漁港、金山老街、白沙灣及石門肉粽名店將吸引大量觀光人潮。警方提醒，公墓地區道路蜿蜒狹小，駕駛人行經壅塞路段應遵守交通指揮與指示牌引導，嚴禁紅線違規停車及併排停車。民眾規劃行程時建議避開尖峰時段，並隨時收聽警廣掌握最新路況，確保行車平安。

新北市金山警分局明天起針對轄內多處公墓、納骨堂周邊狹窄道路，實施交通疏導與管制措施，提醒掃墓民眾提早做好規劃。（記者林嘉東翻攝）

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