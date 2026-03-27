無肉市集融合藝術及音樂 重新探索人類與土地共生

題陞自然農場與純植行動聯盟主辦「Vegan Asia無肉市集」將推出《看見他們See Them》特展，重新探索人類、物種、土地與未來的共生關係。（純植行動聯盟提供）

題陞自然農場與純植行動聯盟主辦「 Vegan Asia無肉市集」將在4月4日至5日舉行《看見他們See Them》特展，預計融合「六感沉浸式策展」、「跨界音樂展演」與「亞洲百大Vegan跨國市集」，要打破人類本位的視角，邀大眾透過藝術與生活提案，重新探索人類、物種、土地與未來的共生關係。

無肉市集主理人暨策展團隊代表Chelsea 表示：「這不只是一場美食的薈萃，更是一場關於生活選擇的社會實驗，每一次的品嚐，其實都是對另一個生命的體貼，我們希望大家能來到這裡，一起『看見』內心那個最柔軟的自己。」

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題陞企業董事長張鈺和說：「愛與和平，從餐桌上的選擇開始，友善大地到擁抱萬物，當我們真正傾聽動物的心聲，並以行動化作溫柔的守護，終會明白：愛護生命，就是人類給予自己最美好的禮物。」

活動開展首日，將由Kimberley陳芳語、白安與金曲歌王許富凱以極具穿透力的嗓音為生命旅程溫柔揭幕；隨後由饒舌校長大支接棒，素食以嘻哈音樂犀利的社會觀察，重新詮釋生命與社會議題；也邀請吳汶芳、林采欣、閻奕格等實力派歌手登台。

系列演講則邀請香港平台GreenTrepreneurHK創辦人Ryan、香港素食達人陳浩然、香港藝人吳珮如June、醫療靈媒朵媽與朵爸的精彩蔬食論壇、台語創作樂團「羊米人」、公益女神楊楊、綠龍與他的大提琴、DJ趙焫?共襄盛舉；現場亦安排兒童特技劇團帶來精彩的親子展演，讓「看見生命」的理念在跨世代、跨領域的交響中流動傳遞。

主辦方指出，活動亮點以「看見他們」為核心，從不同感官出發，透過視覺、音樂與生活文化，帶領觀眾重新看見日常生活中被忽略的生命，特別邀請環境部長彭啟明、綠色公益基金會執行長 戴慶華、外交部前大使邱仲仁、南投縣議員陳宜君，偕同致力推廣無肉生活的藝人楊子儀、林嘉俐，齊心為地球與生命發聲。

此外，活動也打造具國際視野的「亞洲Vegan市集」，邀請來自韓國、香港等地的指標性品牌跨海參與，匯聚逾百個品牌，從創新植物料理、環保永續品牌到前衛的創意生活提案，共同描繪亞洲蔬食文化的未來藍圖。

「Vegan Asia無肉市集」將推出《看見他們See Them》特展，結合戲劇、雜技與舞蹈，帶給觀眾全新感受。（純植行動聯盟提供）

「Vegan Asia無肉市集」將推出《看見他們See Them》特展，廣邀音樂、藝術圈共襄盛舉，打造六感跨界沉浸式感受。（純植行動聯盟提供）

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