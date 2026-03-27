5分鐘到台積電 高捷世運站A6都更案招商

林欽榮說明高捷世運站A6都更案規劃。（記者王榮祥攝）

高雄捷運R17世運站旁的A6基地都更案啟動招商。高市副市長林欽榮指出，這裡到台積電高雄廠只需5分鐘，希望今年底前簽約、開工日後4.5年內完工。

A6基地位於世運站東側，面積約3209坪，土地使用區分為第二種商業區，距離台積電高雄廠僅1.5公里，車程5分鐘內可達，為半導體S廊帶軸線精華區位。

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高雄市政府今舉辦A6街廓都更案招商說明會，吸引20多家廠商參與，副市長林欽榮主持會議，強力促銷A6的好。

林欽榮說明，本案位在楠梓園區的，分兩個階段開發，A5部分已於今年3月完成合約簽訂並預計動工，目標3年內完成，A6今天啟動招商，希望今年底前能簽約，申報動工後4.5年內完工。

林欽榮提及，A5基地計畫將提供給TSMC及其主力供應商使用，並在基地內設置宿舍以因應遠距工作與員工安居需求，促成企業落地與就業聚集，該基地距離台積電僅5分鐘，若有需求、員工可隨CALL隨到。

除距離台積電不遠，A6基地還會以天橋連接世運站，全長約300公尺，下站就幾乎等於回到家，將促進高科技產業聚落與半導體供應鏈的穩定發展。

都發局表示，此案投資金額預估72億元，規劃兩棟大樓，市府將分回1棟多元複合大樓，可提供A級辦公、商業、住宅與公益設施進駐，服務高科技人才優質居住需求，詳情可參閱高市都發局網站公告專區。

高捷世運站A6都更案今舉辦招商說明會，吸引20多家廠商參與。（記者王榮祥攝）

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