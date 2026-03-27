平溪「菁桐女路」刻印煤礦興衰 導覽員說家族故事見證女性堅毅

礦工的女兒楊桂馨（右1）為遊客解說卸煤櫃的運作方式。（記者翁聿煌攝）

新北市平溪「菁桐女路」走過礦業興衰，是新北市社會局推動性別平等開發的第一條女路，從2020年起與平溪區公所、婦團、菁桐社區發展協會合作，培訓超過50名導覽員，帶領近百團參訪，導覽員楊桂馨更是用自身故事，加上在當地70年的閱歷，為外來遊客娓娓道來平溪煤礦的興衰史，也對被稱為「黑金」的煤礦充滿複雜情緒。

74歲的楊桂馨，不僅是礦工女兒、也是礦工老婆，看著煤礦為平溪帶來繁華，當時人口最興盛時曾高達4萬多人，直到1975年石底大斜坑封坑、1988年礦場關閉，平溪人口降至4千多人，從絢爛歸於平淡，又回到農村生活樣態，內心充滿唏噓。

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楊桂馨表示，「礦男媒女」是當年生活寫照，男人入坑採挖煤礦，女人要幫忙洗、選煤、運煤，她小時候就曾跟著母親和村婦，扛著扁擔、斗簍往河裡衝，不顧浸濕的身體和冬天寒氣，只為了多撿一些煤渣換取家用，但採煤要靠著老天爺庇佑，一旦「磅石」、「落崁」，礦坑出事，便是村里奔相走告、面臨生離死別的慘澹。

楊桂馨說，她兩位叔叔都是在災變中往生，她親身經歷、也目睹慘況，為嬸嬸寫下一首台語詩：「二二嫁入夫家門，幸福三年三月春；炭坑失事尪無命，可憐母子無倚偎。」而她父親則是因長期入坑採煤，吸入大量煤塵而得到矽肺症往生，當時母親年僅39歲，忍住悲痛，一手拉拔5個姊弟長大，她用一首首的台語詩向遊客描繪當時的情景，讓遊客在走過大斜坑、卸煤櫃、選洗煤場時，想像當年的情景。

楊桂馨表示，社會局推動「菁桐女路」後，她和菁桐社區發展協會等單位協助規劃下，和其他學員接受25小時培訓課程，搭配當地景點和歷史遺跡，精選出8個做為導覽的素材，包含電工寮、豬灶、大斜坑、卸煤櫃、選洗煤場、礦工福利社、台陽俱樂部、菁桐車站等，帶領遊客走入菁桐女路，重溫煤礦一頁滄桑史，並見證菁桐女性留下的堅毅足跡。

礦工的女兒楊桂馨對稱為「黑金」的煤礦充滿複雜情緒。（記者翁聿煌攝）

當地的石底大斜坑於1975年封坑，楊桂馨（前排右3）帶領遊客導覽。（記者翁聿煌攝）

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