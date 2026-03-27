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    首頁 > 生活

    台中拒普發現金卻有「馬上有錢」電線桿 民眾揚言檢舉自賺獎金

    2026/03/27 10:17 記者蘇孟娟／台中報導
    林祈烽曝市區出現大量「馬上有錢」電線桿。（圖：林祈烽提供）

    林祈烽曝市區出現大量「馬上有錢」電線桿。（圖：林祈烽提供）

    台中市長盧秀燕拒普發現金，今年市府印製馬年春聯卻是「馬上有錢」，民眾熱議根本諷刺，台中市議員林祈烽更指出，市府斥資600多萬印製「馬上有錢」春聯乏人問津，竟動用里鄰長加強張貼達到KPI，引起反彈，民眾更反感揚言檢舉「違規廣告」物賺取獎金，自己實現「馬上有錢」。

    民政局長吳世瑋坦言請各里鄰長要確實轉送「馬上有錢」春聯給各家戶，也鼓勵公共辦公空間張貼，澄清未訂KPI；環保局長吳盛忠則說，貼春聯是希望過年帶給市民好心情，不像業者為賺錢貼廣告，會再評估是否禁止「馬上有錢」電桿。

    林祈烽指出，接獲里鄰長陳情被要求鼓勵貼「馬上有錢」春聯及「公共區域」加強張貼，甚至疑似有檢核，疑為消化「業績」，竟變相出現大量「馬上有錢」電線桿、路燈桿甚至變電箱奇景，民眾怒市府不普發現金，花大錢印製沒人要貼的「馬上有錢」，浪費又諷刺。

    林祈烽質疑，依規定電桿與路燈桿不得任意張貼廣告物，若未經主管機關同意即屬違規，台中「馬上有錢」電線桿等，難道是市府「默許」只准州官放火。

    林祈烽說，依《廢棄物清理法》規定，違規張貼可裁處3000元以上罰鍰，並設有檢舉獎金，環保局自2023年起迄今已受理570件檢舉、裁罰逾203萬元，並發出28萬7010元獎金，既然市府寧花逾600萬元印製逾131萬張「馬上有錢」春聯，卻不回應市民對普發現金的期待，不少民眾揚言要靠檢舉違規春聯來實現「馬上有錢」。

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