少子化衝擊偏鄉小校 恆春5校聯運集結300學生熱鬧翻倍

恆春半島5校300學子「合體」，偏鄉聯運展現熱情活力。（記者蔡宗憲攝）

恆春半島受少子化衝擊嚴重，偏鄉小校單獨舉辦運動會往往面臨「觀眾比學生多」的窘境。大光、水泉、大平、山海及墾丁等五所國小，近年合體舉辦「五校聯合運動會」。雖然五所學校學生加總僅約300人，但透過「合體」集結人氣，校園內加油聲震耳欲聾，展現出偏鄉小校不認輸的熱情與活力。

今日清晨，大光國小操場便湧入各校親師生，各校整齊的隊服在陽光下格外耀眼。過去這些學校在鼎盛時期，單一學校學生動輒數百人，如今五校相加才湊足300餘人，令人感嘆少子化巨浪的衝擊。各校化被動為主動，透過跨校競賽與社區大隊接力，讓原本人手不足的競賽項目變得競爭激烈。

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「五校合辦，熱鬧程度翻倍！」現場家長感觸良多地表示，小校辦活動最怕沒氣氛，現在孩子們能跨校交友、同場競技，反而更有運動會的感覺。各校校長王怡萱、王俞揮、許勝斐、楊瑞麟及許淑真也全員到齊，帶領親師生共同參與，場面溫馨。

主辦學校大光國小表示，透過資源整合，不僅解決了競賽人數不足的問題，更能凝聚恆春半島西海岸與南海岸的社區情感。「5校聯合運動會」將少子化轉化為熱血聯賽，也為偏鄉教育轉型寫下新頁。

恆春半島5校300學子「合體」，偏鄉聯運展現熱情活力。（記者蔡宗憲攝）

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