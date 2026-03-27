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    把握回暖好天氣！下週一鋒面報到 專家：清明降雨機率高

    2026/03/27 10:42 即時新聞／綜合報導
    天氣配圖。（資料照）

    天氣配圖。（資料照）

    今天受鋒面雲系與東北季風影響，中北部至東部雲量偏多，為陰天並有短暫陣雨，局部不排除偶有雷雨。目前預估清明連假（4月3日至4月6日）天氣偏不穩定，降雨機率維持偏高，仍有雷雨機會。

    天氣風險分析師林孝儒今日發文指出，今天南部多為晴時多雲，降雨機率偏低。氣溫方面，北部至東部約18至25度，中南部約27至30度，高屏局部可達30度以上。中北部至東部可攜帶雨具，降雨時留意路面濕滑與能見度；南部雖較穩定，但白天偏熱、早晚仍有溫差。

    週末（28、29日）東北季風減弱，轉為高壓迴流的偏南風環境，各地氣溫回升偏暖。氣象粉專預估北部至東部高溫約24至27度，低溫約19至21度；中南部高溫約27至32度，低溫約20至23度。迎風側的北部及東部雲量仍偏多，仍有短暫陣雨機會，宜花地區需留意降雨影響；中南部大致維持晴時多雲，相對適合安排戶外活動。預計類似偏暖且穩定的天氣，將持續到下週一白天（30日）白天。

    不過，週一晚間起到週三（4月1日）鋒面再度通過，天氣轉不穩定，各地降雨機率明顯提高，可能出現短暫陣雨或雷雨；雷雨發生時需留意短時較大雨勢。週四（4月2日）雖轉偏南風、氣溫回升，但環境仍偏潮濕不穩定，降雨機率仍高，體感較悶熱。

    展望清明連假（4月3日至4月6日），目前預測台灣附近仍有鋒面發展或在附近徘徊，加上華南水氣影響，天氣偏不穩定，降雨機率維持偏高，仍有雷雨機會。春季屬冷暖氣團交替的過渡期，鋒面活動頻繁，天氣常出現「短時間轉雨、氣溫忽高忽低」的節奏；若鋒面移動速度慢，也可能帶來較持續的陰雨。

    由於預報期程仍長，實際雨勢強度與影響區域仍需滾動修正，建議規劃行程時預留備案並持續留意最新預報。

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