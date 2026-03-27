國家生技園區聯外道路下半年通車，往南港車站只需5分鐘。（台北市新工處提供）

銜接國家生技研究園區與南港車站的「國家生技研究園區聯外道路工程」，經數年施工與克服中南山地質挑戰後，隧道工程已進入最後施工階段，台北市政府工務局新建工程處表示，工程採用新工法克服最淺處僅2.29公尺的淺覆蓋及軟弱地層的坍塌風險，創下國內隧道工程順利通過極淺覆蓋層的施工典範；預計下半年完工通車，屆時生技園區往南港車站，不需再繞行研究院路一段，車程縮短到只需5分鐘。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，聯外道路工程北起忠孝東路七段與興中路口，貫穿中南山，南接研究院路一段130巷。隧道長約716公尺，加上前後道路，整體工程長度達824公尺。2022年2月25日開工，隧道段於2023年12月6日貫通，由台北市長蔣萬安與內政部前部長林右昌共同主持貫通典禮。

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洪辰儒主任說明，貫穿中南山的隧道，不僅是北台灣生技產業鏈的重要連結，更是解決南港研究院路交通瓶頸的關鍵，通車後從南港車站5分鐘可直達生技園區，改變過去要繞行狹窄的研究院路一段，尖峰時刻一塞車往往長達15至20分鐘的困擾。隧道內也規劃了寬達 3 公尺獨立的行人與自行車空間，保障慢行者的安全，且未來若南港舊莊地區遇颱風大雨導致南深橋閘門封閉，隧道可立即作為研究院路一帶居民往返市中心的替代通道。

新工處指出，施工過程曾遭遇入洞順向坡滑動及淺覆蓋易崩塌地層等2大難關，尤其在隧道鑽掘過程中，遭遇南港地層特有的極弱軟岩與高含水量砂岩工程挑戰，需克服最淺處僅2.29公尺的淺覆蓋及軟弱地層的坍塌風險。工程團隊採用新奧工法 （NATM），結合機械分階挖掘、管冪工法、先撐鋼管、鏡面岩栓、鏡面玻璃纖維管灌漿等工法，導入光達自動化監測系統，24小時監控隧道變形量，成功在不干擾地表建物與生態的前提下，順利完成外界擔憂的淺覆蓋層貫通任務，創下國內隧道工程順利通過極淺覆蓋層的施工典範。

新工處工務科科長高銘伸表示，目前隧道內部照明、通風系統等已接近完成。通車前會進行多場模擬演練，確保用路安全；完工通車後，將讓國家生技研究園區與南港車站周邊的交通樞紐、大型商辦及生醫聚落緊密結合，補足「東區門戶計畫」最後一塊關鍵拼圖。

國家生技研究園區聯外道路工程，隧道內照明、通風系統等已接近完成。（台北市新工處提供）

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