為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏科大研發益生菌登國際期刊 校內合作社熱銷成隱形冠軍

    2026/03/27 10:28 記者陳彥廷／屏東報導
    施玟玲開發的「小分子膠原胜肽益生菌」獲得好評。（記者陳彥廷攝）

    施玟玲開發的「小分子膠原胜肽益生菌」獲得好評。（記者陳彥廷攝）

    現代人受文明病困擾，生活壓力與情緒累積往往導致消化機能障礙。國立屏東科技大學副校長、生物科技系教授施玟玲，結合生物科技專業與對大眾健康的關懷，成功開發出「小分子膠原胜肽益生菌」。該產品不僅取得動物實驗與人體研究的豐碩成果，更於去年榮登SCI國際期刊。憑藉紮實的科學背書，該產品在校內合作社創下每月銷售逾500盒的佳績，被譽為校園內的「隱形冠軍」。

    該校合作社以往就有醬油及牛奶等明星商品，近期則由「小分子膠原胜肽益生菌」的銷售拔得頭籌，原來施玟玲在產學互動與照顧長輩健康過程中發現，許多民眾深受消化道機能失調與情緒焦慮困擾，益生菌往往缺乏足夠「養分」支持在腸道內難以存續，因此開始尋找最理想的益生元，最後嚴選乳酸菌、雙歧桿菌及嗜熱鏈球菌等12株進入腸道後產生的短鏈脂肪酸，能營造有利於好菌定殖環境的優質菌種。

    施玟玲觀察現代人因飲食西化、久坐辦公室及情緒波動，普遍有消化機能問題。她運用萃取膠原蛋白的經驗，突破傳統膠原蛋白分子量過大、吸收率低的痛點，導入特定水解技術，將其轉化為僅含2至6個氨基酸的小分子胜肽，為益生菌提供生長所需的氮源與碳源，提升了人體吸收效率，與益生菌產生加乘綜效的關鍵角色。

    「情緒與腸道健康息息相關。」施玟玲解釋，透過「腦腸軸」的交互影響，緊張或壓力往往引發腸道菌叢不平衡，此配方經實驗證實，在體重控制、抗氧化及免疫調節方面表現顯著；此外，通過人體試驗委員會（IRB）審查的人體研究，也獲得受試者高度正面回饋。

    目前產品在校內外好評不斷，未來施玟玲還計畫推出結合「葉黃素+玉米紅素」的升級版本，她也盼透過科學力量，由消化健康出發，為忙碌現代人提供最堅實的健康後盾，她並提醒，保健食品非藥品，不能治療或預防疾病。特殊體質或有疾病者，請先諮詢醫師。

    施玟玲開發的「小分子膠原胜肽益生菌」獲得好評。（記者陳彥廷攝）

    施玟玲開發的「小分子膠原胜肽益生菌」獲得好評。（記者陳彥廷攝）

    施玟玲開發的「小分子膠原胜肽益生菌」獲得好評。（記者陳彥廷攝）

    施玟玲開發的「小分子膠原胜肽益生菌」獲得好評。（記者陳彥廷攝）

    「小分子膠原胜肽益生菌」是校內員生合作社的銷售冠軍。（民眾提供）

    「小分子膠原胜肽益生菌」是校內員生合作社的銷售冠軍。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播