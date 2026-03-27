屏科大研發益生菌登國際期刊 校內合作社熱銷成隱形冠軍

施玟玲開發的「小分子膠原胜肽益生菌」獲得好評。（記者陳彥廷攝）

現代人受文明病困擾，生活壓力與情緒累積往往導致消化機能障礙。國立屏東科技大學副校長、生物科技系教授施玟玲，結合生物科技專業與對大眾健康的關懷，成功開發出「小分子膠原胜肽益生菌」。該產品不僅取得動物實驗與人體研究的豐碩成果，更於去年榮登SCI國際期刊。憑藉紮實的科學背書，該產品在校內合作社創下每月銷售逾500盒的佳績，被譽為校園內的「隱形冠軍」。

該校合作社以往就有醬油及牛奶等明星商品，近期則由「小分子膠原胜肽益生菌」的銷售拔得頭籌，原來施玟玲在產學互動與照顧長輩健康過程中發現，許多民眾深受消化道機能失調與情緒焦慮困擾，益生菌往往缺乏足夠「養分」支持在腸道內難以存續，因此開始尋找最理想的益生元，最後嚴選乳酸菌、雙歧桿菌及嗜熱鏈球菌等12株進入腸道後產生的短鏈脂肪酸，能營造有利於好菌定殖環境的優質菌種。

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施玟玲觀察現代人因飲食西化、久坐辦公室及情緒波動，普遍有消化機能問題。她運用萃取膠原蛋白的經驗，突破傳統膠原蛋白分子量過大、吸收率低的痛點，導入特定水解技術，將其轉化為僅含2至6個氨基酸的小分子胜肽，為益生菌提供生長所需的氮源與碳源，提升了人體吸收效率，與益生菌產生加乘綜效的關鍵角色。

「情緒與腸道健康息息相關。」施玟玲解釋，透過「腦腸軸」的交互影響，緊張或壓力往往引發腸道菌叢不平衡，此配方經實驗證實，在體重控制、抗氧化及免疫調節方面表現顯著；此外，通過人體試驗委員會（IRB）審查的人體研究，也獲得受試者高度正面回饋。

目前產品在校內外好評不斷，未來施玟玲還計畫推出結合「葉黃素+玉米紅素」的升級版本，她也盼透過科學力量，由消化健康出發，為忙碌現代人提供最堅實的健康後盾，她並提醒，保健食品非藥品，不能治療或預防疾病。特殊體質或有疾病者，請先諮詢醫師。

施玟玲開發的「小分子膠原胜肽益生菌」獲得好評。（記者陳彥廷攝）

施玟玲開發的「小分子膠原胜肽益生菌」獲得好評。（記者陳彥廷攝）

「小分子膠原胜肽益生菌」是校內員生合作社的銷售冠軍。（民眾提供）

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