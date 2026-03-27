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    首頁 > 生活

    台灣燈會國中組燈王創作靈感曝光 大埔國中小融入嘉義傳說

    2026/03/27 10:18 記者王善嬿／嘉義報導
    台灣燈會國中組燈王《義氣沖天、義馬當先》，靈感來自嘉義傳說。（大埔國中小學校提供）

    台灣燈會國中組燈王《義氣沖天、義馬當先》，靈感來自嘉義傳說。（大埔國中小學校提供）

    2026台灣燈會3月中旬落幕，花燈話題至今延燒，其中國中組第一名燈王，是嘉義縣大埔國中小學製作的《義氣沖天、義馬當先》，因放在話題花燈、太保國中《扭頭馬面-馬盯尼》旁，意外受網友關注討論。大埔國中小學也將創作理念曝光，作品是融入嘉義傳說「吳鳳騎馬」，呈現大埔特色農產竹筍、曾文水庫、大埔大頭鰱，結合阿里山神木、番路柿子、民雄鳳梨，因氣勢磅礡、線條流暢，獲得評審肯定。

    大埔國中小表示，學校地處嘉縣與台南縣交界的曾文水庫旁，從學校到嘉義市區車程就約1.5小時，為了讓學生在地就能學習音樂、藝術，學校與鄉公所、社區合作，一到六年級開設小提琴演奏課，還有爵士鼓、吉他、鍵盤、素描、流行熱舞等課後才藝課程，學生不用千里迢迢下山學習藝術。

    此外，管樂團由國小四年級至九年級生跨年級組成，日前參加114學年度全國學生音樂比賽，在國中B組室內管樂項目獲得優等，締造連續3年全國優等亮眼成績，展現藝術教育大能量。

    大埔國中小表示，校長陳育恬本身就是音樂老師，3年來促進管樂團音準、音色及情感表達方面成長，在指揮老師鄧杰翔及各分部教師專業引導下，讓混齡組成的管樂團孩子彼此扶持、練習，長期培訓與系統性教學，建立穩定、具有表現性的演奏團隊。

    陳育恬說，今年台灣燈會，老師陳志榮帶領學生在生活科技課完成《義氣沖天、義馬當先》，獲得國中組燈王獎項，呈現嘉義產業多元與豐饒，展現大埔學子創意與在地認同；從音樂到燈藝，從課堂到舞台，大埔國中小用行動證明即使資源有限，只要持續耕耘，藝術依然可以深深扎根，展現偏鄉小校深厚實力與持續精進的成果。

    大埔國中小師生雖位於資源有限環境，透過藝術教育，讓孩子學習藝術、發揮創意。（大埔國中小學校提供）

    大埔國中小師生雖位於資源有限環境，透過藝術教育，讓孩子學習藝術、發揮創意。（大埔國中小學校提供）

    大埔國中小管樂團連3年獲全國優等。（大埔國中小學校提供）

    大埔國中小管樂團連3年獲全國優等。（大埔國中小學校提供）

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