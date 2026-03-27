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    首頁 > 生活

    高雄抽檢兒童清明連假應景食品 1件糖果著色劑違規挨罰

    2026/03/27 09:47 記者許麗娟／高雄報導
    衛生局稽查清明節應景的潤餅相關商品。（高雄市衛生局提供）

    衛生局稽查清明節應景的潤餅相關商品。（高雄市衛生局提供）

    兒童節及清明節連假將至，高雄市衛生局近日針對傳統市場、潤餅攤商、餐飲業、大賣場及超市等販售場所，進行應景食品稽查，抽驗41件中，其中林園夜市1攤販星星造型綜合水果糖著色劑含不得檢出的莧菜紅，已要求業者下架並移請轄管衛生局依法處辦。

    高雄市衛生局指出，本次抽驗商品包括潤餅相關食材（如蔬菜、豆製品）、花生粉及糖果等休閒食品共計41件，檢驗農藥殘留、防腐劑、甜味劑、著色劑、動物用藥及黃麴毒素等項目，結果有1件綜合水果糖果（汽水口味）使用未核准的莧菜紅著色劑，來源為彰化縣花壇鄉的新巧風食品公司，違反食品安全衛生管理法，可處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

    衛生局提醒，清明節潤餅相關食材中，花生、堅果及其製品於高溫潮濕環境下若保存不當，易受黴菌污染並產生黃麴毒素，長期攝取恐影響肝臟健康，民眾選購時應注意來源與標示，避免購買顏色過於鮮豔或來路不明產品，如發現花生、堅果發霉或有異味應避免食用，以確保自身健康。

    這款星星造型綜合水果糖含有未核准著色劑，已要求業者下架。（高雄市衛生局提供）

    這款星星造型綜合水果糖含有未核准著色劑，已要求業者下架。（高雄市衛生局提供）

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