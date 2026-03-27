嘉義太保鎮福宮媽祖遶境 走遍5大柱19庄

嘉義縣長翁章梁（中）等參與太保鎮福宮遶境。（記者林宜樟攝）

嘉義縣太保市後潭鎮福宮與清代官位最高的台灣官員太子太保王得祿有深厚淵源，是當地信仰中心，4年一次的5大柱19庄遶境歷史悠久，今年天上聖母祈安遶境慶典於今天起轎遶境3天，全程採步行，是當地最大的宗教遶境活動。

嘉義縣長翁章梁、鎮福宮主委官汝濃、縣議員賴瓊如、黃惠汝、江佩曄、嘉義縣工商發展投資策進會總幹事戴光宗、立委蔡易餘服務處主任呂慧瑜等今天清晨6點參與盛會，由翁章梁點燃起馬炮，宣布遶境活動起跑。

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根據鎮福宮沿革，廟宇於清代康熙年間創建，5大柱分為仁柱（前潭、後潭）、義柱（大崙、二重溝、頂塗溝、下塗溝）、禮柱（太保、後庄、春珠、茄苳腳）、智柱（東勢寮、崙仔頂、橋仔頭）、信柱（梅子厝、埔心、三塊厝、後寮）；主委4年一任，由5大柱輪流推舉，任內舉辦一次祈安遶境慶典，遶境太保市、水上鄉、鹿草鄉一帶共19庄。

鎮福宮歷史悠久，更有多樣珍貴文物，根據嘉義縣志宗教志記載，王得祿在嘉慶16年（1811年）間為紀念其擊滅海盜蔡牽等，捐鉅款重建鎮福宮，並在嘉慶18年（1813年）時獻上「滄海永奠」的匾額給鎮福宮，冀求來自海上的侵擾得以永遠平靜。

2022年文史工作者陳俊哲在鎮福宮廟旁一棵老榕樹下發現一座石碑，石碑上刻有「鎮守境中聖母到、福庇萬民保平安、宮顯威靈添福壽」3句，每句第一個字合組為「鎮福宮」，經比對日治時期文獻「臺南州祠廟名鑑」對鎮福宮的記載，且石碑刻字為辛未年，應為嘉慶16年信眾於重建廟宇時所捐獻，經神明指示，安座於正殿龍邊。

天還沒亮，太保各廟宇已到鎮福宮參與遶境活動。（記者林宜樟攝）

翁章梁點燃起馬炮。（記者林宜樟攝）

翁章梁等向媽祖上香。（記者林宜樟攝）

鎮福宮內的石碑文物。（記者林宜樟攝）

太子太保王得祿贈匾「滄海永奠」，已有200多年歷史。（記者林宜樟攝）

鎮福宮媽祖。（記者林宜樟攝）

翁章梁等扛著神轎參與遶境。（記者林宜樟攝）

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