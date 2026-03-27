2026新竹市兒童遊藝節 免費接駁、交通攻略一次看！

「2026新竹市兒童遊藝節」交通攻略一次看。（市府提供）

「2026新竹市兒童遊藝節」將於4月3日至4月6日在新竹公園登場。為便利民眾前往會場並紓解周邊交通，市府呼籲多加利用台鐵及高鐵轉乘，步行約6分鐘即可抵達活動現場。並同步規劃免費接駁車服務，歡迎各界踴躍搭乘。

交通處長林正光表示，依據過往經驗，新竹縣市民多以機車前往參加活動。為紓解機車停車需求，市府已將新竹公園周邊，包括食品路、東山街、公園路等路邊汽車停車格，全面調整為機車停車格，預計可提供約700席機車停車位，供民眾使用。

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此外，會場周邊不提供汽車停車位，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具。搭乘火車者可於新竹火車站下車，由地下道5號出口步行約6分鐘抵達會場；搭乘高鐵者可轉乘六家線至新竹火車站後步行前往；搭乘公車者可下載新竹通APP查詢即時動態資訊。

交通處說明，開車民眾請提前規劃行程，建議將車輛停放於周邊停車場，包括後站汽車停車場、大潤發停車場、晶品城停車場及東大陸橋下停車場等。考量假日停車需求較高，市府自4月3日至4月6日規劃水源街周邊停車場免費接駁車服務。民眾可將車輛停放於台灣聯通停車場（大新竹場）、CITY PARKING城市車旅停車場（公道二站）、TFC ONE停車場及園道五地下停車場等，共計約1000席汽車停車位，停車後轉乘接駁車，約7分鐘即可抵達會場。

交通處補充，水源街接駁站（經馬偕醫院）發車時間為9時30分至16時30分；回程自新竹公園發車時間為10時30分至18時，班距約15至20分鐘一班，敬請民眾留意。

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