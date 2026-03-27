大甲媽明到屏東天聖宮雙媽會 遶境路線、交管看這裡

大甲媽28日到屏東天聖宮雙媽會並舉行遶境活動。（記者葉永騫翻攝）

屏東市天聖宮3月28、29日與台中市鎮瀾宮大甲媽舉行「雙媽會」，首日於屏東市區遶境，前往公館天后宮次日於屏東市新生里街道巷弄遶境賜福，預期屆時將湧入大量信眾，屏東警分局將進行交通管制，請民眾注意。

這次的遶境活動明天（28日）上午7點在天聖宮集合，接著往公館天后宮再往歸來慈天宮等、楠樹里天后宮、聖帝廟、中午在慈鳳宮駐駕，下午2點起前往明鳳宮、鎮隆宮等友宮參香，晚上6點回天聖宮再進行祈安植福法會。29日則全天在屏東市新生里遶境。

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警方交通管制，（1）屏東市中⼭路段（⺠族路⾄桂林街）、（2）屏東市永福路段（復興北路⾄中⼭路）、（3）屏東市⾃立南路段（建國路⾄棒球路）、（4）屏東市廈⾨街路段（⾃由路⾄仁愛路）、（5）屏東市歸仁路段（和⽣路⾄歸仁南路）、（6）屏東市歸仁路63巷路段（歸仁路63巷1號⾄和⽣路）、（7）屏東市互助街路段（復興路⾄合作街）、（8）屏東市復興南路⼀段108巷路段（全）等雙向全線封閉。

屏東市新生里從29⽇6點到晚上8點⽌，視狀況提早或延後解除管制，範圍在屏東市復興南路⼀段108巷路段（全）雙向全線封閉，停車可在和生路二段和生重劃區、縣民公園停車場（2號出口）。

大甲媽到屏東天聖宮雙媽會遶境路線圖。（記者葉永騫翻攝）

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