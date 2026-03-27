澎湖七龍珠Z夏日花火盛會宣傳鋪天蓋地 前進台鐵等交通樞紐

澎湖國際海上花火節七龍珠Z，出現在台鐵車站。（澎湖縣政府提供）

今年澎湖國際海上花火節首度攜手經典動畫《七龍珠Z》跨界合作，澎湖縣政府鎖定全台人流最密集的鐵路等交通節點，大規模上刊實體與數位廣告，透過高強度的曝光，期將「來澎湖看花火」的訊息精準傳遞給潛在旅客，吸引更多旅客。

此波廣告投放以台鐵運輸網絡為核心，鎖定旅運人潮密集之重要節點，其中板橋車站及新左營車站南北2大指標轉運站大型燈箱廣告，已全面上刊；同時，為了極大化年輕族群與通勤族的觸及率，在高雄車站、桃園車站、新竹車站及南港車站等主要站點投入高畫質數位廣告，並延伸至高雄美術館站及科工館站等輕軌轉運節點，擴大宣傳觸及層面。

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澎湖縣政府指出，今年花火節結合全台交通節點行銷與分階段宣傳策略，自春季起逐步累積活動聲量，透過台鐵站點廣告布局，不僅可精準觸及國內自由行與區域移動旅客，更有助於引導旅客提前規劃離島旅遊行程，實質提升旅客到訪力。

今年澎湖國際海上花火節將於4月20日及27日辦理試放場，並於5月4日正式開幕，展演至8月25日閉幕，總計33場次，規模為歷年之最。

七龍珠花火盛會廣告，放置在台鐵車站明顯處。（澎湖縣政府提供）

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