迎接大甲媽 西螺大橋分時段開放徒步、福興宮連4天不打烊

大甲媽遶境進香4月19日起駕，西螺福興宮邀請雲林、彰化各界聯誼及協調相關工作。（圖由福興宮提供）

大甲媽祖遶境進香將在4月17日深夜起駕，19日抵達雲林西螺福興宮駐駕，福興宮邀請鎮瀾宮、雲林及彰化縣府與遶境隊伍沿線將停駐駕的友宮、西螺27里里長等各界聯誼及協調相關事宜，確定西螺大橋在去程19日、回程22日分時段開放徒步隨香信眾通行。

大甲媽祖遶境進香全程9天8夜，貫穿台中、彰化、雲林及嘉義共21鄉鎮市，近百座廟宇，共計約300公里，是國內重要宗教盛事之一，每年吸引數十萬人次參與，今年4月17日深夜10點5分起駕，20日抵達嘉義新港奉天宮、21日早上8點祝壽大典、4月26日回鑾。

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西螺福興宮董事長楊文鐘指出，今年的大甲媽祖遶境進香的主題是善，香路上沿途點心站的供應，以及提供各項服務的善舉，信眾之間相互扶持、無私分享都是人性光輝的展現，為迎接來自世界各地信眾與隨香客，西螺福興宮19日至22日連續4天不關廟門，提供徒步、包車的隨香信眾休憩。

另因應西螺大橋維修補強工程進行，經協調彰化縣府及施工包商，19日上午6點到晚上8點開放徒步隨香信眾南下單向通行，22日上午6點至23日上午6點開放徒步隨香信眾北上單向通行，隨香汽機車、腳踏車等車輛皆改至溪州大橋通行，提醒隨香各界注意。

大甲媽祖遶境進香每年從西螺大橋進入雲林，大橋頭湧入數萬信眾迎駕。（資料照）

今年西螺大橋維修補強，經協調後分時段開放徒步香客通行。圖為去年大甲媽祖遶境進香隊伍行經西螺大橋壯觀景象。（圖由福興宮提供）

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