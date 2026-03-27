偏鄉小校家長求助無門？全教產和澎教產：大池國小學生受教權遭侵害

全國教育產業工會和澎湖縣教育產業工會今日發聲明表示，澎湖縣大池國小全校僅14名學生、10戶家長，竟有9名家長連署指控學生受教權遭損害，向教育處陳情卻求助無門。（記者林曉雲翻攝學校官網）

偏鄉小校家長求助無門？全國教育產業工會和澎湖縣教育產業工會今（27）日發聲明表示，澎湖縣大池國小全校僅14名學生、10戶家長，竟有9位家長連署，自今（2026）年一月起，多次集體向澎湖縣教育處陳情，指學校教導主任李莉淳行政失當、課程未依進度實施、教學品質嚴重失衡，甚至涉及不當言行影響學生心理發展，並指控校長侯凱夫未善盡督導責任等情事，教育處以打太極方式輕輕帶過，家長求助無門。

澎湖縣教育產業工會（澎教產）理事長薛亦凡表示，家長提出多達26頁的具體事證顯示，課程進度長期拖延、期末倉促趕課、未完成教學即進行評量，甚至出現要求學生自行翻書作答等情形，已明顯違反基本教學專業與評量倫理，嚴重侵害學生受教權。

請繼續往下閱讀...

根據學校官網，大池國小位於澎湖縣西嶼鄉中間地帶，緊臨著小門村及池東村，社區居民以漁業為主，民風純樸且單純，學區居民1000多人，近年全村戮力於推展環境優質傳統文化，且曾榮獲全國綠化美化優良社區。

此外，薛亦凡指出，家長亦反映教導主任行政作業混亂、重大活動規劃草率、資訊未公開透明，顯示學校內部行政運作失序，更令人憂心的是，校長作為教育領導者，未見積極介入與有效改善，入班觀課與教學輔導機制形同虛設，長期放任問題累積，已使學校治理出現明顯失能狀態。

薛亦凡強調，偏鄉學校規模雖小，但學生受教權益不容打折，當教學失序、行政失靈、領導失能同時發生，已非單一教師問題，而是整體教育監督機制失守，大池國小家長多次反映卻未見具體改善，顯示現行教育行政體系在監督與回應上存在明顯落差，教育處作為主管機關，不應僅停留於「了解中」或「函覆說明」，而應積極承擔教育品質把關之責，呼籲澎湖縣政府正視此案，勿讓第一線教師努力被少數失職行為拖累，更不能讓偏鄉孩子在制度鬆動中成為被犧牲的一群。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法