雲林花費300萬設超巨型電視牆 響應無紙化宣傳

雲林縣政府在被視為門面的虎尾高鐵綠園道設置220吋大型電視牆，盼取代一次性政令宣導看板，縣府表示，日後會逐步推廣到其他鄉鎮。（雲林縣政府提供）

為避免一次性廣告看板使用率，雲林縣政府在被視為門面的虎尾高鐵綠園道，花費300萬元設置220吋大型電視牆。縣府交通工務局長汪令堯表示，電視牆可取代一次性政令宣導看板，日後會逐步推廣到其他鄉鎮。

汪令堯表示，響應目前環保永續理念，也為了減少使用一次性的旗幟及廣告文宣，因此採用LED電視牆，希望環境永續外，也能透過宣傳內容讓民眾知道縣內重要活動訊息及福利措施，權利與義務宣傳，各鄉鎮及機關若有相關資訊，都可以提供播放廣告。

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汪令堯指出，虎尾高鐵綠園道為重要交通與休憩廊帶，串聯高鐵站與台大雲林分院、縣立田徑場等周邊生活圈，平日通勤與假日遊憩人潮眾多，具備高度曝光條件，因此特別將電視牆設置於此，透過動態影音，讓政策訊息能在民眾日常生活中自然傳遞，有效提升宣導觸及率。

汪令堯表示，經2個多月的試營運，220吋大螢幕已正式啟用，採用適度亮度與節能設備。為避免光害並確保用路人視線安全，將擇定每天早上10點到晚間9點播放，並管控音量，避免影響鄰近居民及台大就診的病患，也維持綠園道整體環境品質。

雲林縣長張麗善表示，未來將持續優化電視牆內容規劃與智慧化管理機制，並評估擴展至其他鄉鎮市人流熱點場域，建立完整的數位宣導網絡，讓政策資訊更即時、更透明，深入民眾日常生活。

雲林縣政府在被視為門面的虎尾高鐵綠園道設置220吋大型電視牆，盼取代一次性政令宣導看板，縣府表示，日後會逐步推廣到其他鄉鎮。（雲林縣政府提供）

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