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    首頁 > 生活

    新北營養午餐醞釀漲價！各校盼市府盡速跟進免費

    2026/03/27 08:32 記者翁聿煌／新北報導
    新北市營養午餐價格蠢動，學校盼市府及早宣布免費營養午餐政策。（記者翁聿煌攝）

    新北市營養午餐價格蠢動，學校盼市府及早宣布免費營養午餐政策。（記者翁聿煌攝）

    台北市長蔣萬安今年元月6日宣布將實施免費營養午餐政策後，各縣市陸續跟進，新北市更成為6都中唯一尚未宣布實施的縣市，新北市教育界認為新北市遲早都要跟進，今年3月底議會定期會開議前宣布是最佳時機，一方面今年是選舉年；其次今年午餐廠商因為中東戰爭及廚餘回收影響成本大增，宣布免費午餐可以以量制價，教育局長張明文表示，是否宣布免費營養午餐仍要看長官的決定。

    台北市宣布今年9月起實施免費營養午餐時，侯友宜考量新北市跟進的話，要承擔46億元的預算，擔心排擠教育預算，決定扛起壓力表示還需要研議，但是從政治面來看，4月即將舉行議會定期會，已經有不少藍綠議員要質詢此議題，同時民進黨市長參選人蘇巧慧在第一時間即表示當選會實施，國民黨市長參選人李四川來自台北市府，日前被問到此事時，也表示未來會跟進。

    市府人士指出，以侯友宜的個性，不會把這個燙手山芋丟給下一任市長，在他任期的最後一年，勢必要做出決定，侯友宜還可以為同黨參選人李四川掃除參選障礙，宣布實施免費營養午餐，可做為侯友宜最後的教育政績，而且9月起實施也只需負擔一半的年度預算，從整體經費調度較容易。

    教育界人士指出，各校在4月已經開始製作下學年的營養午餐招標文件，並且將於5、6月進行招標作業，今年各校陸續接獲午餐廠商醞釀漲價的訊息，指因為物價上漲壓力，還有政府今年起禁用廚餘餵豬，廠商處理廚餘的龐大費用勢將反映到午餐價格。

    教育界人士指出，目前新北各校每餐的費用在50至60元不等，校方初步徵詢家長對調漲的意見，已有家長反彈；有6成學校為自立廚房或衛星學校供餐，教育局雖然持續在找地規劃增建中，但緩不濟急；面對此波漲價壓力，學校盼市府及時宣布免費營養午餐政策，可統一以最高單價60元平抑物價，並改善供餐品質，順利解決政治及教育難題。

    新北市營養午餐價格蠢動，學校盼市府及早宣布免費營養午餐政策。（記者翁聿煌攝）

    新北市營養午餐價格蠢動，學校盼市府及早宣布免費營養午餐政策。（記者翁聿煌攝）

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