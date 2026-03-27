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    首頁 > 生活

    竹縣第2屆「宗教場所ESG評鑑」6月30日前報名

    2026/03/27 08:20 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣今年持續舉辦宗教場所ESG評鑑。圖為峨眉鄉十二寮天使教堂。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今年持續舉辦宗教場所ESG評鑑。圖為峨眉鄉十二寮天使教堂。（記者黃美珠攝）

    新竹縣今年持續推動首創的宗教場所ESG評鑑，且加碼獎勵！經評為「優等獎」的3個宗教場所，將可各獲10萬元獎勵，比去年多出2倍；另設「甲等獎」、「單項特色獎」以及5個「創新獎」，以此鼓勵各宗教場所依各自特色、理念或行動，在成為人們心靈的倚仗外，也能帶領信眾一起實踐環境永續、社會責任等，生出當代的新「信仰」。

    縣府民政處長陳建淳說，這個評鑑去年廣邀211家宗教場所參加，實際表揚了17處，其中優等獎由峨眉鄉的財團法人天主教天使教堂基金會、關西乾元宮、竹北市彌陀山大佛寺獲得，各得5萬獎勵金。

    今年依舊鼓勵各宗教場所把環境永續（E）、社會責任（S）以及組織治理（G）指標融入日常，讓宗教場所的影響力不再只侷限於慈善救助、安定人心，鼓勵大家也納入前述ESG管理思維，因應當前極端氣候下環境永續等時代新課題。哪怕只是「減香、減紙、減炮」都是實質的減碳行動，有助傳統信仰跟當代低碳永續的價值觀融合。

    而為協助各宗教場所準備且更了解評鑑，今年度採「先報名、後送件」方式執行，事先會規劃系列說明會，並提供準備困難者個別輔導。即日起，只要是新竹縣內的宗教場所都可自行線上下載報名表，於6月30日前提交事蹟摘要與佐證資料即可完成報名。

    新竹縣鼓勵各宗教場所把ESG融入日常，讓宗教場所的影響力不再只侷限於慈善救助、安定人心。圖為寶山鄉新豐宮。（記者黃美珠攝）

    新竹縣鼓勵各宗教場所把ESG融入日常，讓宗教場所的影響力不再只侷限於慈善救助、安定人心。圖為寶山鄉新豐宮。（記者黃美珠攝）

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