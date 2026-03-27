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    首頁 > 生活

    綠島學生跨海到台東首登英語行動列車 開啟學習新體驗

    2026/03/27 07:11 記者黃明堂／台東報導
    綠島學生到台東本島參與英語行動列車情境體驗。（台東縣府提供）

    綠島學生到台東本島參與英語行動列車情境體驗。（台東縣府提供）

    為讓離島學生也能親身體驗創新的英語學習環境，台東縣政府教育處規劃「英語行動列車－情境體驗‧跨島交流」活動，昨天及今天邀請綠島地區3所國中小學校師生共40人，跨海來到台東參與英語行動列車情境體驗與營隊活動，透過結合人工智慧科技與情境式英語教學的課程設計，體驗不同於傳統課堂的沉浸式英語學習。

    縣府教育處表示，過去英語行動列車曾多次前往綠島辦理教學活動，但由於大型車體受限於交通條件，無法直接行駛至離島，因此多由教師團隊攜帶課程前往當地授課。此次活動特別安排綠島學生到台東本島參與體驗課程，讓學生能夠實際進入情境式英語行動列車上課，親身感受行動教室所營造的沉浸式英語學習環境，對學生而言別具意義。

    這次課程以「科技融入英語學習」為核心主軸，結合AI創作工具Mootion，引導學生發想並創作簡單的英語故事。外籍教師透過英語對話逐步帶領學生建構故事內容，完成後由學生進行英語錄音，並透過AI生成專屬的英語故事影片，讓學生在創作與表達的過程中提升英語運用能力。活動中也穿插破冰互動、英語任務挑戰與學習成果分享，讓學生在輕鬆活潑的氛圍中建立學習自信。

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