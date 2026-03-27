鋒面通過！今明北東防大雨 下週起至清明假期天氣曝

氣象署指出，今天鋒面通過及東北季風增強，基隆北海岸及台中以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，留意上午之前並有較大雨勢發生的機率，南投、彰化至嘉義、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。（資料照）

中央氣象署指出，今天（27日）鋒面通過及東北季風增強，基隆北海岸及台中以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，留意上午之前並有較大雨勢發生的機率，南投、彰化至嘉義、東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。至於下週五起清明連假間，台灣附近至華南地區仍有鋒面或雲雨區發展，天氣較不穩定，但不確定性較高。

今日氣溫方面，北台灣天氣稍轉涼，中部以北、東北部及東部低溫約18至20度，南部及東南部約21至22度；預測白天高溫在北部及東北部23至24度，中部及花東高溫約25至29度，南部高溫仍可達32度。

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氣象署提醒，天氣回暖期間或鋒面南側常有低能見度現象發生，今晨馬祖、台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意路況安全，往返離島要留意航班資訊；今晚東北風增強，台中、台東及綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，濱海活動請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過及受東北季風增強影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週六東北季風減弱，氣溫稍回升，各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其中東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率，大台北及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫雷陣雨。

週日、下週一各地早晚稍涼，日夜溫差大；東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，週日午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，3/30午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；下週一晚起鋒面接近，北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨。

下週二、下週三另一鋒面通過，北部及東北部天氣稍涼；中部以北及宜蘭地區有短暫陣雨或局部雷雨，花東地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週四清晨北部及東北部天氣仍涼，白天起各地氣溫回升，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下週五至下下週日台灣附近至華南地區仍有鋒面或雲雨區發展，天氣較不穩定，惟天氣系統位置、水氣多寡及影響時程不確定性較高，天氣變化亦可能較為快速，請留意氣象署最新天氣資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 26 21 ~ 29 23 ~ 32 22 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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