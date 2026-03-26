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    首頁 > 生活

    4月民生用天然氣、桶裝瓦斯、肥料 全面凍漲

    2026/03/26 22:17 記者鍾麗華／台北報導
    行政院副院長鄭麗君今召開「穩定物價小組」第3次臨時會報。（行政院提供）

    行政院副院長鄭麗君今召開「穩定物價小組」第3次臨時會報。（行政院提供）

    行政院副院長鄭麗君今（26）日召開「穩定物價小組」第3次臨時會報，鄭麗君指示，4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整、肥料價格凍漲，確保國內能源價格穩定，力求穩定民生物價。

    行政院晚間發布新聞稿表示，目前國內油氣存量高於法定規範，3月至5月天然氣已全數調度到位，供應無虞，自6月起增加進口非中東地區天然氣，確保供應穩定。鄭麗君表示，民生用天然氣及桶裝瓦斯與外食、餐飲價格息息相關，為擴大穩定民生物價，請中油公司4月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整，並請經濟部協調國內大廠穩定桶裝瓦斯價格。

    為降低中東戰事對國內石化原料及相關產業的影響，在石化原料部分，鄭麗君請經濟部協助業者拓展海外石化原料多元採購，並協調中油及民間石化業者盡可能增產，共同穩定石化原料供給。針對中下游塑膠相關民生關鍵物資，如塑膠袋、包裝材料、日用品及醫材等，請經濟部成立原物料供應通報網，與公協會、業者與各目的事業主管機關保持聯繫，協助業者進行貨源調度及媒合分配，同時嚴密監測供應鏈市況，避免發生囤積哄抬不法情事，以確保國內供應鏈運作無虞。

    行政院表示，氦氣是天然氣開採過程中的副產品，廣泛應用於半導體鍍膜載氣及冷卻使用。鄭麗君責成經濟部與國內三大氣體供應業者聯繫，確認目前業者均可透過國際供應體系，從美國、澳洲等替代來源國購入氦氣，來源管道暢通。此外，國內半導體大廠製程設備多具備循環回收系統，氦氣可重複使用，提升供應韌性。經濟部將持續追蹤氦氣供需情形，確保我國氦氣供應無虞，以保障國內產業穩定運作。

    針對醫療器材、藥品包材，行政院說，鄭麗君請經濟部與衛福部共同成立醫療耗材穩定供應平台，即時掌握缺料廠商名單及價量情形，並請經濟部協助調貨。為此，衛福部已與相關藥廠及醫材廠保持密切聯繫，掌握使用塑膠原料之醫材品項，例如：靜脈輸液導管、氣管支氣管抽吸導管、注射筒等現況，衛福部與經濟部已合作提供廠商必要的協助。

    為減輕醫材藥品業者負擔，鄭麗君已請衛福部研議運用韌性特別條例中可支應的200億元健保基金安全準備金，確保醫療體系穩定運作，醫材、藥品不缺貨不斷貨。

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