週五北部大雷雨襲擊 中部水庫可望解渴

週五基隆北海岸及台中以北，有短暫陣雨或局部雷雨。（資料照）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

週五鋒面通過及東北季風增強，基隆北海岸及台中以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，尤其清晨至上午並有較大雨勢發生的機率；溫度方面，北台灣天氣稍轉涼，白天北部高溫約22至24度，南部高溫約28至32度。

中央氣象署預報，週五鋒面通過及東北季風增強，基隆北海岸及台中以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，尤其清晨至上午並有較大雨勢發生的機率，彰化至嘉義、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨

溫度方面，北台灣天氣稍轉涼，白天北部高溫約22至24度，中部及東半部高溫約24至29度，南部高溫約28至32度；夜間北台灣低溫約18、19度，其他地區低溫約19至22度；離島天氣：澎湖多雲，21至25度；金門陰時多雲短暫陣雨，16至22度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，13至16度。

氣象署提醒，今晚至明晨馬祖、台中以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，請注意行車安全及航班資訊；明晚東北風增強，台中、台東及綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，濱海活動請多加留意。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週六至下週一東北季風逐漸減弱，天氣逐漸穩定。剩東部、恆春半島及午後中南部山區有零星短暫陣雨，其餘地區多雲到晴。氣溫也逐步回升

紫外線指數方面，高雄市、屏東縣、澎湖縣為「過量級」，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、花蓮縣、台中市、彰化縣、南投縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。

空氣品質方面，週五東北季風減弱，環境風場為東北風至偏東風。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

溫度方面，北台灣天氣稍轉涼，白天北部高溫約22至24度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，高雄市、屏東縣、澎湖縣為「過量級」，台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、花蓮縣、台中市、彰化縣、南投縣為「中量級」，其他縣市為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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