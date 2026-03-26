台南喊話立法院：別卡預算 孩子通學安全要快解決

南安國小北側門通學步道改善前，人車動線交錯。（南市教育局提供）

南安國小北側門通學步道正面改善後，設計人車分流動線，通學安全提升。（南市教育局提供）

兒童通學安全不能等！台南市府今（26）日指出，目前中央總預算尚未通過，已實際影響地方建設。今年規劃改善21所學校周邊通學步道，總經費約3億元，但因中央補助尚未核定，工程還在等撥款，呼籲立法院朝野儘速完成預算審議，別讓政治卡住孩子安全上學的路。

北區文元國小通學步道改善，立委謝龍介與市議員蔡宗豪積極協助，市府表達肯定。然而，市府也直言，地方建設的關鍵不在於「爭取」，而在於「到位」。若中央預算持續卡關，即便民代爭取到經費額度，也無法如期撥付。民代在為地方發聲之餘，能進一步協助與立法院藍白黨團溝通，促成預算儘速通過，避免影響地方建設與市民權益，兒童安全不應成為政治角力犧牲品。

教育局指出，過去2019至2025年，市府已成功爭取超過13億元中央補助，改善102所學校周邊通學環境。這類工程涉及人行道拓寬、路口安全設施等，高度仰賴中央經費支持。一旦審議延宕，不僅工程進度受挫，學童每天通行安全風險也受影響。

據了解，國民黨南市議員蔡宗豪日前針對北區文元國小及區政大樓周邊通學步道，邀集立法委員謝龍介辦公室進行實地會勘。蔡宗豪說，文元國小周邊交通流量大，人行道又窄又斷，學童上下學常需與車爭道，安全隱患刻不容緩。他強調，改善通學環境不能只補漏洞，需整體規劃，包括拓寬人行道、標線串聯、校園圍牆退縮等工程，總經費近4000萬元，地方難獨立負擔，因此第一時間請謝龍介協助，希望中央能提供完善資源。

信義國小改善後，寬敞連續結合植栽與座椅的開放式通學步道與社區散步廊道。（南市教育局提供）

安南國中改善後，圍牆內縮，提供安全行走空間。（南市教育局提供）

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