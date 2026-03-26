誇張！停車格變身菜市場 鹿港小鎮「最亂一條街」險象環生

彰化縣鹿港鎮光復路的停車格長期被菜車與攤販佔用，買菜民眾亂竄，形成最亂一條街。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮光復路因為有物美價廉的大型蔬果店進駐，造成中央廣播電台鹿港分台前的一整排停車格，長期都被菜車與菜販佔用營業，停車格變身菜市場，天天交通大打結，人車違停、逆向與跨越雙黃線的驚險畫面一再發生，讓鹿港光復路成為最亂一條街！

民眾表示，鹿港鎮光復路的央廣鹿港分台停止播音功能後，開始有大型蔬果店進駐央廣鹿港分台對面空地，因為便宜又好買，機車與汽車也停車方便，馬上打敗鹿港早市與鹿港第一市場，成為人氣最旺的菜市場，不只鄰近鄉鎮居民會來採買，連來鹿港天后宮拜拜的香客或是觀光客，也趨之若鶩。

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民眾指出，因為大型蔬果的買氣強強滾，也讓央廣鹿港分台前方的一整排停車格，馬上成為菜車與菜販集結的地方，不只佔用停車格，連黃色網狀線、紅黃線與道路轉角，全都是攤販，而騎車或是開車經過的人，看到喜歡的蔬菜水果，更是直接停下來買東西，整條光復路亂成一團，碰到假日更是誇張，根本就是寸步難行。

民眾強調，鹿港光復路菜市場之亂就算是有警車來巡邏，攤販與菜車也是跑給警察追，攤販馬上就把東西搬到人行道，菜車就整車開走，等到警車離開後，菜車再開回來，攤販再把蔬果擺到馬路上，一切再恢復原狀。

鹿港警分局強調，從去年下半年迄今共9個月，在光復路總計舉發122件佔用停車格或是人行道的違規攤販，佔用停車格、道路紅黃線或是白線營業的攤車，依照道路交通管理處罰條例，可處1200元到2400元的罰鍰；佔用人行道擺攤可罰600至1200元罰鍰，將會加強執法取締，以維護交通順暢。

彰化縣鹿港鎮光復路菜市場，人氣超旺，連來拜拜香客與觀光客都知道來採買。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮光復路因為成為最旺的菜市場，逆向、違停情況一再發生，菜車與攤販直接佔用人行道與停車格賣東西。（記者劉曉欣攝）

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