台中免費營養午餐補助 議員批：國中生每餐比台北少22元

台中市新學年將推出公立國中小學營養午餐免費。（記者廖耀東攝）

台中市新學年起將推動公立國中小學（含高中職及私校的弱勢生）免費營養午餐政策，拍板國中、小學每餐補助60元，高中職弱勢生65元，外加3章1Q的10元補助，每餐約70-75元，但台中市議會民進黨團總召周永鴻指出，台北市每餐補助比台中市最高多出22元（國中生），台中學生吃得比台北市學生差；教育局長蔣偉民指出，依上學期各校午餐平均價訂定補助，未來會每年檢討。

台中市自新學年上路的免費營養午餐，每餐可吃到70-75元品質，教育局更統一規範午餐至少3菜1湯、每周至少一次水果、一道有機蔬果及採用一次台中在地食材；估逾21萬學生受惠，一年預算約35億餘元。

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不過，周永鴻指出，台中免費午餐加計各種補助，國中小學每餐70元、高中職弱勢生75元，台北市每餐補助國小70元、國中75元，外加3章1Q等17元補助，每餐介於87-92元，台中國中生每餐比北市學生價差多達22元。

議員江肇國則爆料，實施午餐免費後竟有12%學校午餐「打折扣」，每餐價比原來少；蔣偉民說，僅5校、2%因要求雙主菜價格較高，是少數特例。

議員李中及邱愛珊則關切每餐只比原來平均57元調增至60元，無法充分反映物價，憂學生午餐品質；議員周永鴻、陳雅惠、鄭功進、劉士州則認為免費午餐政策應一視同仁，不應排除私校高中以下一般學生。

盧秀燕則說，若有錢誰不希望「普天同慶」，但中央給台中的預算比去年少了150億，財劃法也不公布，若錢都下來，台中可以做很多事。

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