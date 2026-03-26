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    首頁 > 生活

    塑膠製品都缺貨！購物要自備塑膠袋 民眾抱怨

    2026/03/26 18:55 記者葉永騫／屏東報導
    塑膠瓶價格上漲還買不到。（記者葉永騫攝）

    塑膠瓶價格上漲還買不到。（記者葉永騫攝）

    伊朗戰爭造成石化原料供應出狀況，台灣不但塑膠袋缺貨，塑膠瓶、塑膠容器不但漲價而且缺貨買不到，市場的攤商還要求民眾自帶塑膠袋或者購物袋，讓民眾哀嚎不已，雖然行政院長卓榮泰今天已要求各部會嚴格查緝哄抬價格情事，但民眾懷疑有人囤積，要求查一查。

    最近塑膠袋嚴重缺貨，以往到市場買水果或東西，攤商內成打的塑膠袋隨客戶拿來裝東西，現在變成限量提供，有的還要求民眾要自備塑膠袋或者拿購物袋來裝，否則要收塑膠袋費用，而有些攤商因為買不到塑膠袋，表明無法提供塑膠袋，讓民眾大感不方便，攤商也覺得生意受到影響。

    林姓商家表示，現在的塑膠袋不但價格提高了一半，有錢還買不到，下游說上游缺貨做不出來，而其他塑膠容器也紛紛漲價，一個冷泡茶的塑膠瓶也漲了快一塊錢，還要預定，現貨都沒有了，實在很離譜，整個物價都上漲了，雖然戰爭讓塑化原料上漲，但缺貨則不太合理，懷疑有囤貨的情況，以便賺更多的差價，希望政府應該想想辦法並且查一查。

    塑膠製品大漲，有些容器有錢都買不到。（記者葉永騫攝）

    塑膠製品大漲，有些容器有錢都買不到。（記者葉永騫攝）

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