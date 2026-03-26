GSK流感疫苗出現混濁物 疾管署急令回收

GSK流感疫苗部分批號出現異常遭停用，剩餘疫苗全面回收封存。（疾管署提供）

一批流感疫苗出現異常，疾管署已緊急啟動回收機制。疾管署表示，接獲新北市衛生局通報，有一劑葛蘭素史克（GSK）流感疫苗出現白色混濁情形，經食藥署初步研判屬於「不良品」，已建議該批號全面暫停使用。

初步屬「不良品」

疾管署副署長林明誠表示，接獲新北市衛生局通報，一劑由GSK供應的流感疫苗出現白色混濁情形，雖尚未施打，但經食藥署初步研判可能為不良品，已建議同批號（AFLUA915AA）疫苗預防性暫停使用。

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疾管署已隨即通知全台14縣市衛生局，針對仍有庫存的同批號疫苗全面停用並回收，同時要求轄區醫療院所配合清查，如發現外觀異常須立即通報。目前尚未接獲其他相同異常案例。

林明誠指出，該批疫苗總計驗收54萬5280劑，依全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）資料，目前仍有2642劑庫存，分布於台北市、新北市、台中市等14縣市，後續將全數回收並集中封存保管。

至於安全性部分，目前該批疫苗共接獲3件不良事件通報，個案年齡皆為60多歲，分別出現格林－巴利症候群、全身性蕁麻疹及全身倦怠與痠痛住院，3人均已康復。林明誠表示，目前未發現同批號有其他混濁情形，也未出現異常增加的不良反應，整體風險仍低於平均值，暫無系統性安全疑慮。

林明誠也提醒，民眾若已接種該批疫苗無須過度擔心，但如有不適應儘速就醫。食藥署已要求廠商依規定啟動不良品通報與調查機制，將釐清是否與製程、運輸或儲存有關。

疾管署副署長林明誠表示，目前未見異常增加的不良反應，民眾無須恐慌，後續將釐清原因並持續監測安全。（疾管署提供）

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