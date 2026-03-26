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    首頁 > 生活

    全國地方議長盃桌球賽開打 苗議長李文斌勇奪五連霸

    2026/03/26 20:18 記者張勳騰／苗栗報導
    首長單打組冠軍「五連霸」苗栗縣議長李文斌（中），副議長張淑芬奪下亞軍（左），花蓮縣議會副議長徐雪玉則獲季軍（右）。（圖由苗栗縣議會提供）

    首長單打組冠軍「五連霸」苗栗縣議長李文斌（中），副議長張淑芬奪下亞軍（左），花蓮縣議會副議長徐雪玉則獲季軍（右）。（圖由苗栗縣議會提供）

    今年全國地方議會議長盃桌球錦標賽，今（26）日起一連兩天在苗栗縣開打，來自全國18個縣市議會齊聚一堂，同場競技；首日賽事競爭激烈，地主隊苗栗縣議會表現亮眼，議長李文斌展現精湛球技，完成首長單打組冠軍「五連霸」，副議長張淑芬奪下亞軍，花蓮縣議會副議長徐雪玉則獲季軍。苗栗縣議會目前已奪得2金2銀，為有史以來表現最佳。

    今年主辦單位苗栗縣議會指出，這項賽事分為團體賽與個人賽兩大類，不僅展現桌球實力，更成為跨縣市議政同仁交流情誼的重要平台。李文斌於開幕致詞時指出，平日在議事廳手握議事槌為民請命，今日走進球場則換上桌球拍揮汗拚搏。他強調，這顆白小球連結的不只是比賽勝負，更象徵全國議政同仁跨越地域、團結一心的深厚情誼。

    各組比賽成績如下：

    幕僚長組個人賽：苗栗縣議會秘書長范陽添以17比15分險勝，再度奪冠，亞軍為新竹市議會秘書長沈敏欽、季軍嘉義縣議會秘書長李光耀、殿軍臺南市議會秘書長顏昇祺。

    議員個人賽男子組：基隆市議員曾紀巖、苗栗縣議員陳光軒、臺南市議員李啓維及新北市議員林國春分別奪得冠、亞、季、殿軍。

    議員個人賽女子組：冠軍新竹縣議員林秉君、亞軍基隆市議員陳宜、季軍屏東縣議員高惠芬、殿軍臺北市議員汪志冰。

    議員團體賽：議員組團體賽則由上屆冠軍新竹縣議會成功衛冕，亞軍基隆市議會、季軍臺南市議會、殿軍新北市議會。

    27日將進行職員工男子組（甲、乙組）及女子組團體賽決賽，晉級隊伍將展開最終對決，爭奪最高榮耀。

    苗栗縣議長李文斌（右3）奪得首長單打組冠軍「五連霸」，副議長張淑芬（左3）奪下亞軍，表現亮眼。（圖由苗栗縣議會提供）

    苗栗縣議長李文斌（右3）奪得首長單打組冠軍「五連霸」，副議長張淑芬（左3）奪下亞軍，表現亮眼。（圖由苗栗縣議會提供）

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