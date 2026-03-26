水情吃緊！台中啟動抗旱整備 籲全民節水

鯉魚潭水庫儲水量剩不到3成，德基水庫也跌破6成。（翻攝台灣水即時水情）

今年春雨偏少、水情逐漸吃緊，除新竹地區已在3月12日亮「黃燈」水情燈號減壓供水，台中市也在24日進入「綠燈」水情提醒階段，台中市政府表示配合水利署加強水源調度及相關應變措施，將召開供水情勢及整備協調會整備抗旱措施。

中央氣象署預報4月降雨偏少，5月梅雨不確定性高，水利署調整台中水情為黃燈，考量大安溪缺少足夠降雨導致流量偏低，鯉魚潭水庫蓄水率目前約3成，較近年同期偏少，為因應後續民生公共及農業用水需求，故提醒民眾加強節水。

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水利署已啟動大安溪及大甲溪水源聯合調度，優先利用大甲溪水源，並啟用台中地區抗旱井，以及在不影響灌溉的前提下使用伏流水作為補充水源，此外，科學園區及產業園區持續自主節水7%，每天約1.5到2萬噸的節約水量；農業部門透過輪灌與水門操作加強灌溉管理，共同節約用水。

台中市經發局表示，將從開源與節流，盤點各項抗旱整備措施，包括盤點全市新建工程地下水井出水量，統整水資源回收中心再生水供應量，並協請台水公司檢視82座抗旱井啟用情形，另針對具備供水條件的新建工程地下水井，進行水質檢驗；節水部分，市府各機關將帶頭推動所轄場域節水作為，同時加強對民眾及產業的宣導，鼓勵落實日常節水行動，共同降低用水負擔。

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