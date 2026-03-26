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    首頁 > 生活

    北市表揚優良社工 蔣萬安宣布獲獎人員放2天公假

    2026/03/26 19:31 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市社會局於凱達大飯店舉辦「115年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」。（台北市社會局提供）

    台北市社會局於凱達大飯店舉辦「115年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」。（台北市社會局提供）

    台北市社會局今（26日）表揚優良社工人員，市長蔣萬安向獲獎社工表達感謝。蔣萬安表示，在家庭失序或人生低谷的關鍵時刻，總能看見社工第一時間伸出援手，「世界很大，但因為有社工願意停下腳步，讓需要幫助的人不再孤單。」他也宣布，給予獲獎社工2天公假作為獎勵。

    台北市社會局今（26日）於凱達大飯店舉辦「115年度台北市優良社工人員表揚暨攝影展」。

    蔣萬安說，「堅持到底獎」得主現代婦女教育基金會徐慈心社工專員服務超過15年，長期深耕家暴及複雜司法案件，守護受暴者安全與孩童探視權益，除此之外，社會局也有衝鋒陷陣獎、中流砥柱獎、樂在其中獎與承先啟後獎等勉勵、嘉獎社工。

    蔣萬安說，這些辛苦並非一般人所能想像，感謝社工夥伴接住每一位即將下墜的市民，展現強大的專業與愛心。

    台北市社會局長姚淑文說，這次頒獎給堅持到底的資深社工，他們是社工界一個很重要的力量，所以特別感謝他們，因為他們願意堅持，才帶領更多的社工。她也在此感謝所有社工的付出，並說：「城市的每一道光，就是社工！」

    姚淑文也在社工日（4月2日）前發起「世界很大，但有人為你停下腳步」網路串聯活動，希望透過大家共同的參與，看到社工的付出跟努力，這個社會因為有他們而偉大。她說，目前已有不同領域的民眾響應，包含在學術界，不一定是社工系的老師；另外還有法界、屬於一般各行各業、不動產經紀、媒體業，甚至補教業徐薇老師等。

    姚淑文希望，即使是一個小小的感動，如果能把這份力量串聯下去，就能讓社工的精神被鼓勵，未來有更多人願意投入社工。

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