國1埔鹽系統交流道4/3～4/6封閉 實施時間、替代道路看這裡

埔鹽系統交流道北向入口。（縣警局提供）

清明節連續假期將屆，彰化縣警局交通隊針對轄內各重要道路、遊憩地區規劃交通疏導措施，國道1號埔鹽系統交流道封閉，省道台76線東西向快速道路埔鹽系統交流道，將於4月3、4日每天清晨5點至中午12點封閉南下入口匝道，另於4月5、6日每天中午12點至晚間9點封閉北上入口匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路。

相關替代道路規劃，台76線欲轉國道南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉員鹿路→國1員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→彰水路、東環路→左轉員鹿路→國1員林交流道。台76線欲轉國道北上，可由台76線員林交流道→中山路→中央路→新平路→國1彰化交流道，亦可由台76線埔鹽交流道→彰水路→國1彰化交流道，或左轉員大排道路→台61線福興交流道→台61線西濱交流道→國道3號。

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國1彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，請用路人避開易壅塞路段，替代道路建議，員林、溪湖地區民眾改道行駛員鹿路、中山路、彰水路、斗苑路，選擇由北斗交流道上國1。彰化民眾改道行駛線東路，可由和美交流道上國3，或行駛彰水路、彰鹿路、員大排道路，改走西濱快速公路。鹿港民眾可改走員大排道路，行駛西濱快速公路。

鹿港古蹟區天后宮周邊道路因應人潮彈性管制車輛進入，民眾可多加利用鹿港鎮內停車場停放，或將車輛停於鹿港鎮外圍停車場再騎乘MOOVO（共享電動自行車）遊玩鹿港鎮。外縣市遊客由國1下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港鎮。

埔鹽系統交流道南向入口。（縣警局提供）

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