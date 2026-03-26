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    首頁 > 生活

    屏東女青年發起撿菸蒂活動 陳水扁留言加油

    2026/03/26 18:53 記者葉永騫／屏東報導
    青年志工在街頭撿煙蒂。（記者葉永騫攝）

    青年志工在街頭撿煙蒂。（記者葉永騫攝）

    阿扁前總統留言加油。（記者葉永騫翻攝）

    阿扁前總統留言加油。（記者葉永騫翻攝）

    屏東女青年邱瓊瑤發起撿菸蒂活動，不但吸引不少年輕人關注，連前總統陳水扁也在臉書上留言「做功德做好事!為環保加分也為自己加分!每日一善，好人有好報!」，讓邱瓊瑤很感動，認有被加分到，將會持續努力。

    熱心公共事務的邱瓊瑤在臉書上叫邱加分，常在網路上號召朋友一起參加公共事務，去年發起撿菸蒂運動，為環境盡一份心力；有不少年輕人在網路或路上看到這群年輕志工在撿菸蒂受到感召，也投入撿菸蒂行列，還有日本人也加入撿菸蒂的行動，獲得不少民眾加油打氣，雖然參與活動的青年都覺得很有意義，也認為是做善事，整個活動已持續超過60天，但是也有人不認同。

    邱瓊瑤表示，撿菸蒂活動有人鼓勵，但也有人冷言冷語，還有人在她的臉書留言「把撿煙蒂當工具很噁心」、「幹嘛幫菸蟲擦屁股」，讓她看到時，有些難過，一度讓情緒扣分，強調自己並沒有把煙蒂當工具，只希望更多人看到，少一個煙蒂被丟在地上，為台灣加分。

    所幸，前總統陳水扁也在她的臉書上留言「做功德做好事!為環保加分也為自己加分!每日一善，好人有好報!」，肯定她的做法，讓邱瓊瑤很感動，也被加分了，或許有人不諒解，不認同，但她仍會持續努力，繼續加油。

    邱瓊瑤（右三）與青年志工參與撿煙蒂。（記者葉永騫攝）

    邱瓊瑤（右三）與青年志工參與撿煙蒂。（記者葉永騫攝）

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