「重大公共運輸事故支援專線」啟用 即時通報與關懷

交通部啟用重大公共運輸事故支援專線。圖為接聽人員值班狀況。（交通部公路局提供）

台鐵曾發生太魯閣號出軌、普悠瑪號翻覆等重大死傷事故，交通部今天（26日）宣布，正式啟用「重大公共運輸事故支援專線」（0800-365-917），由交通部及所屬機關（構）共同合作，提供民眾及家屬即時的通報管道與安心的支持服務。

太魯閣事故家屬代表及外部監督台鐵安全改革委員會委員陳鵬年、程俐涵今天都出席專線記者會，陳鵬年分享，家屬代表前往日本參訪交流經驗，也介紹日本國土交通省「公共交通事故被害者支援室」的事故應變機制，如發放小卡及成立事故單一專責窗口的做法。陳鵬年指出，台日家屬面臨的困境極其相似，這支專線的成立象徵政府對於公共運輸安全制度與災後關懷的進步。

請繼續往下閱讀...

專線服務範圍，涵蓋交通部業管鐵路、公路、海運及空運等類型的重大公共運輸事故，並分為二大面向，第一是「災害通報」，當發生重大公共運輸事故時，提供大眾「災害通報」專線服務；事故發生時，除可撥打警消單位外，亦可透過專線進行通報，專線人員將迅速聯繫相關權責單位，確保事故發生後快速應處。

第二是「關懷支援」，當重大公共運輸事故（甲級災害規模）發生後，提供受影響的民眾及家屬「關懷支援」專線服務，專線人員將初步回應，並依需求提供相關權責單位電話如事故進展、傷亡醫療訊息、輔導協助及法律諮詢等，以利事故發生後續獲得關心支持。

交通部長陳世凱說，這份期盼成為交通部補齊台灣交通安全體系關鍵拼圖的動力，也展示當時家屬代表所分享的日本支援專線小卡，強調「安全」是交通部最核心的使命，今天起啟用的專線（0800-365-917）不僅是一個服務號碼，更是對家屬「隨時都在」的守護承諾。

他說，當交通重大事故發生後，家屬面對這些事情，有沒有統一窗口？以日本為例，日本在公共事故後，會提供這樣一張卡，提供受災害民眾拿得到，讓民眾和家屬可以打電話問一下處置，家屬也常常表達很擔心，有無電話可以打去問？

陳世凱說，台灣能否跟日本一樣，不要讓擔憂的家屬和民眾陷入迷惘，有一支明確支援專線提供給民眾，擔憂會減少很多。這支電話號碼是365天、24小時不休息，有幾席專業同仁接聽電話，可以很好說明，所有的公共運輸事件災害都涵蓋在內。

交通部公路局也提醒，這支專線是專門提供重大公共運輸事故的通報，以及事故當事人及家屬等相關民眾「關懷支援」使用，其它非相關諮詢或申訴請循其它管道，避免佔用有限資源。鎮

交通部啟用重大公共運輸事故支援專線。（記者吳亮儀攝）

交通部啟用重大公共運輸事故支援專線。圖為接聽人員值班狀況。（交通部公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法