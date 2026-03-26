白爛貓降臨澎湖！馬公市公所攜手超人氣IP打造親民文化體驗

馬公市公所與白爛貓合作，結合年度活動，打造親民文化體驗。（馬公市公所提供）

馬公市公所首度導入台灣原創圖像角色IP，攜手由創作者麻糬爸打造的高人氣角色白爛貓，作為年度活動視覺合作元素。相關規劃自今年初啟動，並自4月起分階段推動，串聯金色雙島藝術祭、馬公夏日童樂趴及露天電影院等市政活動，透過設計整合與內容轉化，為既有活動注入更具親和力的呈現方式。

馬公市公所表示，全案以年度活動為載體，將角色形象融入主視覺設計及文創周邊應用，強化活動整體識別。藉由貼近日常語感與輕鬆幽默的表現形式，降低參與門檻，讓不同年齡層市民在參與過程中產生共鳴，進一步累積活動印象與城市記憶。

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依據文化內容策進院去年發布之《台灣圖像角色消費與市場研究報告》，近七成受訪者能主動說出本土原創圖像角色，其中「白爛貓」名列主動聯想第1，顯示其具高度辨識與市場影響力。配合4月兒童節，馬公市長黃健忠特別準備「白爛貓」盲盒娃娃，作為致贈馬公市國小學童之兒童節禮物，共6款設計。

馬公市長黃健忠表示，公共活動的核心，在於讓市民願意參與並留下實際感受。此次結合本土IP，係在既有活動架構下進行內容與呈現方式的優化，讓活動更易理解、更易接近。未來將持續在既有節慶與公共活動中，審慎導入多元元素，穩定提升活動品質與市民參與經驗，逐步形塑具在地特色的城市文化樣貌。

白爛貓是本土知名文創設計，今年進駐馬公各項活動。（馬公市公所提供）

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