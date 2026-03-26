南科高雄園區打造雷公蛙棲地 企業串聯產官學啟動復育

生合生物科技公司認養南科高雄園區「綠28」2.67公頃綠地，闢建雷公蛙棲地展開復育，今天舉辦開池典禮。（南科管理局提供）

曾經是台灣田野隨處可見的「青蛙名模」雷公蛙，因數量銳減被列為瀕危物種，全球益生菌供應商龍頭生合生物科技公司，認養南科高雄園區2.67公頃綠地，闢建雷公蛙棲地展開復育，今天並號召南科管理局、台灣兩棲類動物保育協會等單位，共同簽署合作備忘錄（MOU），建構南台灣雷公蛙保育合作平台。

台灣原生種雷公蛙，學名為「台北赤蛙」（Hylarana taipehensis），因叫聲低沉，很像打雷，民間因此通稱為「雷公蛙」，以前常見於農田、稻田，但由於農作噴灑農藥，加上棲地消失而數量銳減，如今已變成珍貴稀有保育類動物，目前僅剩北海岸有少量族群，南台灣常聽到的「雷公蛙」叫聲，其實多半是外來種的亞洲錦蛙。

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生合公司認養南科高雄園區「綠28」2.67公頃綠地，闢建雷公蛙棲地展開復育，今天舉辦開池典禮，將進行棲地營造作業，包括打造雷公蛙所需的繁殖棲地、度冬棲地及水生植物種苗池，象徵由企業自發推動的生物保種計畫正式起跑。

生合公司並號召南科管理局、林保署、高市府農業局、中興大學、台灣兩棲類動物保育協會、高雄市野鳥學會及蛙趣自然公司，共同簽署「八方保育合作備忘錄（MOU）」，整合各方專業技術與長期資源，建構南台灣雷公蛙的保育合作平台。

生合公司董事長楊連傳強調，該計畫不僅是為瀕危物種打造棲地，更積極對接國際「30×30」保育目標，即2030年前保護全球至少30%的陸地、海洋與內陸水域，並復育30%的退化生態系，目標在2030年前讓曾消失於高雄田野的「青蛙名模」雷公蛙成功復育。

林保署處長汪昭華期許這項復育計畫效法布袋鹽田濕地和美濃湖水雉棲地成功模式，展現公私協力的價值，發揮企業ESG永續影響力，致力打造「保育共生地」，並積極爭取OECM認證成為生態典範，南科管理局長鄭秀絨也肯定生合公司將生物科技專業與生態保育結合，展現卓越的企業社會責任（CSR）。

她表示，南科管理局除啟動雷公蛙復育，今年也擴大高雄園區「東方草鴞」保育版圖，棲地由原來5處增加為8處，面積由42.8公頃增加為59.9公頃，且透過自動化監測，已多次捕捉到草鴞現蹤影像，顯示營造園區的草鴞生態環境已具成效。

八方共同簽署 MOU，跨界聯手推動台灣原生種雷公蛙復育計畫。（南科管理局提供）

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