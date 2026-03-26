大坑溪沿線景觀改善完工 張善政：串聯打造南崁綠色運具網絡

桃園市長張善政（左2）與多名議員一起視察「蘆竹大坑溪沿線景觀改善工程」施工成果。（桃園市政府提供）

桃園市政府投入5500萬元的「蘆竹大坑溪沿線景觀改善工程」完工，針對大坑溪北側步道斷裂與通行不便問題優化6處節點，並移除通行障礙、增設無障礙坡道，並將步道拓寬至3公尺，改善道路銜接安全問題，串聯桃林鐵道休憩動線，同時整理大坑溪南側約1.2公頃南美公園閒置綠地，設置山羊景觀裝置、打造「羊稠坑」歷史意象，提升場域識別性。

桃園市長張善政今（26）日前往蘆竹區視察大坑溪沿線景觀改善成效，他表示，這項工程案是「南崁綠具人綠色運具網絡」計畫的拼圖之一，讓大坑溪沿線串聯桃林鐵路自行車道與捷運綠線，逐步將捷運場站與各生活圈的自行車道和人行路網交織起來，打造成為低碳、便利的綠色生活圈。

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桃園市府都發局長江南志表示，此工程針對大坑溪北側步道斷裂與通行不便問題，優化6處節點，包括改善道路銜接安全、移除通行障礙、增設無障礙坡道，並將步道拓寬至3公尺，同時改善喬木生長環境，串聯桃林鐵道自行車道休憩動線；施工過程並與地方充分協調，保留麗水巷口大榕樹，兼顧在地記憶與公共安全。

工程施作時也同步整理大坑溪南側約1.2公頃南美公園閒置綠地，導入砌石地景、步道及休憩設施，並保留既有竹林，擴大綠地使用空間；另融入「羊稠坑」歷史意象，設置山羊景觀裝置，提升場域識別性。江南志說，整體工程也納入南崁綠色運具路網規劃，以桃林鐵道為軸線串聯捷運與生活圈動線，逐步建構低碳、友善的城市環境。

「蘆竹大坑溪沿線景觀改善工程」完工，當地景觀、步道動線大幅升級。（桃園市政府提供）

大坑溪步道旁綠地設置山羊景觀裝置。（桃園市政府提供）

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