為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大坑溪沿線景觀改善完工 張善政：串聯打造南崁綠色運具網絡

    2026/03/26 17:53 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市長張善政（左2）與多名議員一起視察「蘆竹大坑溪沿線景觀改善工程」施工成果。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（左2）與多名議員一起視察「蘆竹大坑溪沿線景觀改善工程」施工成果。（桃園市政府提供）

    桃園市政府投入5500萬元的「蘆竹大坑溪沿線景觀改善工程」完工，針對大坑溪北側步道斷裂與通行不便問題優化6處節點，並移除通行障礙、增設無障礙坡道，並將步道拓寬至3公尺，改善道路銜接安全問題，串聯桃林鐵道休憩動線，同時整理大坑溪南側約1.2公頃南美公園閒置綠地，設置山羊景觀裝置、打造「羊稠坑」歷史意象，提升場域識別性。

    桃園市長張善政今（26）日前往蘆竹區視察大坑溪沿線景觀改善成效，他表示，這項工程案是「南崁綠具人綠色運具網絡」計畫的拼圖之一，讓大坑溪沿線串聯桃林鐵路自行車道與捷運綠線，逐步將捷運場站與各生活圈的自行車道和人行路網交織起來，打造成為低碳、便利的綠色生活圈。

    桃園市府都發局長江南志表示，此工程針對大坑溪北側步道斷裂與通行不便問題，優化6處節點，包括改善道路銜接安全、移除通行障礙、增設無障礙坡道，並將步道拓寬至3公尺，同時改善喬木生長環境，串聯桃林鐵道自行車道休憩動線；施工過程並與地方充分協調，保留麗水巷口大榕樹，兼顧在地記憶與公共安全。

    工程施作時也同步整理大坑溪南側約1.2公頃南美公園閒置綠地，導入砌石地景、步道及休憩設施，並保留既有竹林，擴大綠地使用空間；另融入「羊稠坑」歷史意象，設置山羊景觀裝置，提升場域識別性。江南志說，整體工程也納入南崁綠色運具路網規劃，以桃林鐵道為軸線串聯捷運與生活圈動線，逐步建構低碳、友善的城市環境。

    「蘆竹大坑溪沿線景觀改善工程」完工，當地景觀、步道動線大幅升級。（桃園市政府提供）

    「蘆竹大坑溪沿線景觀改善工程」完工，當地景觀、步道動線大幅升級。（桃園市政府提供）

    大坑溪步道旁綠地設置山羊景觀裝置。（桃園市政府提供）

    大坑溪步道旁綠地設置山羊景觀裝置。（桃園市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播